Con el desarrollo de 19 encuentros, 38 equipos pondrán en marcha este fin de semana en el certamen de clubes más importante de la provincia, con la novedad de que, durante esta temporada, también estará en juego la Copa Federación.

La actividad oficial tendrá su primer capítulo durante la jornada del viernes, cuando en Villa del Rosario haga su debut el campeón vigente, Independiente, como América de Federación.

El sábado habrá lugar para el desarrollo de otros cinco choques y el domingo se disputará el grueso de la fecha, cuando se lleven a cabo nueve encuentros.

El lunes será el turno de uno más, en tanto que el miércoles de la semana entrante culminará la programación, con tres partidos.

El duelo entre Malvinas de Federal y Urquiza de Santa Elena quedó pendiente de programación, por lo que el mismo deberá disputarse antes de la cuarta jornada de la fase regular.

Los representantes de la Liga de Gualeguaychú para esta edición serán los dos equipos de Urdinarrain: Deportivo y Juventud.

El Azul disputará la zona 5 y recibirá el domingo, desde las 20.30, a Atlético Colonia Elía, mientras que, el Liebrero, integra la zona 6 y debutará el sábado, 19.30, en condición de visitante contra María Auxiliadora de Concepción del Uruguay.

La programación completa para este fin de semana es la siguiente:

Zona 1:

Peñarol (Paraná) – Unión (Crespo)

Domingo 14/12 – 18hs. Cancha de Peñarol,

Arsenal (Viale) – Don Bosco (Paraná)

Sábado 13/12 – 18.30 hs. Cancha de Arsenal.

Zona 2:

Newell’s (Victoria) – Peñarol (Basavilbaso)

Miércoles 17/12 – 20hs. Cancha a confirmar.

Sarmiento (Crespo) – Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó)

Domingo 14/12 – 19hs. Cancha de Sarmiento.

Zona 3:

Cultural (Crespo) – Defensores del Oeste (Basavilbaso).

Domingo 14/12 – 19.30hs. Cancha de Cultural.

El Porvenir (Santa Anita) – La Academia (General Galarza)

Sábado 13/12 – 20hs. Cancha de El Porvenir

Zona 4:

Camba Cuá (Santa Elena) – Caballú (La Paz).

Domingo 14/12 – 17.30 hs. Cancha de Camba Cuá.

Zona 5:

Deportivo Urdinarrain – Atlético Colonia Elía.

Domingo 14/12 – 20.30hs. Cancha de Deportivo Urdinarrian.

Engranaje (CdU) – Deportivo San Marcial.

Domingo 14/12 – 17.30hs. Cancha de Engranaje.

Zona 6:

Parque Sur (CdU) – Deportivo Ubajay.

Sábado 13/12 – 19.30hs. Cancha de Parque Sur.

María Auxiliadora (CdU) – Juventud Urdinarrain.

Domingo 14/12 – 18.30hs. Cancha de María Auxiliadora.

Zona 7:

Almagro (CdU) – Libertad (Concordia).

Sábado 13/12 – 19hs. Cancha de María Auxiliadora

San José – Rivadavia (CdU)

Domingo 14/12 – 19hs. Cancha de San José.

Zona 8:

Atlético Liebig – Defensores de Nébel (Concordia).

Domingo 14/12 – 18hs. Cancha de Atlético Liebig.

Lanús (CdU) – Juventud Unida (General Campos)

Martes 16/12 – 21hs. Cancha de Gimnasia

Zona 9:

La Florida (Chajarí) – La Bianca (Concordia)

Miércoles 17/12 – 21hs. Cancha de La Florida

Cosmos (Federación) – Colegiales (Concordia)

Sábado 13/12 – 18hs. Cancha de Cosmos

Zona 10:

1º de Mayo (Chajarí) – Unión (Concordia)

Lunes 15/12 – 20.45hs. Cancha de 1º de Mayo.

Independiente (VdR) – América (Federación)

Viernes 12/12 – 21hs. Cancha de Independiente

Con información del departamento de prensa de la Federación Entrerriana Fútbol