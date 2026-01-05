El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este lunes 5 de enero se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. La mañana comienza fresca y a la tarde se esperan máximas de entre 26 y 30 grados.

El pronóstico de la semana indica un suave aumento de temperaturas. No serán días sofocantes. Las temperaturas máximas durante la semana irán desde los 26 a los 31°C.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 5 de enero de 2026

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. También se indica un cielo despejado de día y noche.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un día soleado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 14 grados de mínima y 30 grados de máxima, con cielo despejado.