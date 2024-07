Por la Liga local participarán Central Entrerriano, Central Larroque, Juventud Unida y Sarmiento en Sub 13, Central Entrerriano, Central Larroque, Juventud Unida y Sarmiento en Sub 15 y Central Entrerriano, Central Larroque, Juventud Unida, Independiente, Pueblo Nuevo y Sarmiento en Sub 17.

La actividad para los equipos del departamento comenzará esta tarde por la primera fecha de la fase de grupos.

En Sub 13, los cuatros representantes locales debutarán de visitantes frente a conjuntos de Concepción del Uruguay. Juventud Unida enfrentará a Gimnasia y Esgrima (13.30 horas), Central Entrerriano a Atlético Uruguay (14), Central Larroque a Engranaje (14.50) y Sarmiento a Parque Sur (16).

En Sub 15, Central Larroque visitará a Ramsar de Basavilbaso (13.30), Sarmiento a Gimnasia (15), Central Entrerriano a Engranaje (16) y Juventud Unida a Atlético Uruguay (16.45).

Mientras que, en Sub 17, también fuera de Gualeguaychú, Juventud Unida cotejará con Engranaje (13.30), Sarmiento enfrentará a Atlético Uruguay (15.15), Independiente a Rivadavia, también de Concepción del Uruguay (16), Central Entrerriano a Gimnasia (17), Pueblo Nuevo a Parque Sur y Central Larroque será visitante de Martín Fierro de Maciá de la Liga de Rosario del Tala.

Habrá actividad por el certamen local

En la jornada de hoy comenzará la fecha 11 del Torneo Oficial “Alexis Arbelo”, con la tira entre Sporting e Independiente, correspondiente a la zona A, con los siguientes horarios: Sub 17 (9:30hs.), 2009 (11), 2011 (12.30), 2012 (13.45) y 2013 (14.45).

La actividad continuará mañana con el resto de los enfrentamientos, a excepción del cruce entre Juventud Urdinarrain y Central Larroque que fue postergado.

Por la zona B, en tanto, la fecha se disputará casi en su totalidad en la jornada de hoy. La Vencedora será local de Cerro Porteño, en cancha de La Ribera: Sub 17 (11 horas), 2009 (12.30) y 2011 (14).

Juvenil del Norte recibirá en su estadio a Unión del Suburbio: 2009 (10), 2011 (11.30) y 2013 (12.45).

En cancha de Unión del Suburbio, Black River hará las veces de local frente a Defensores de Ceibas: Sub 17 (11 horas), 2009 (12.30), 2011 (14) y 2013 (15.15).