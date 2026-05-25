Desde las 11.30 se desarrollan las actividades en las instalaciones del Parque La Estación, donde comenzó el acto protocolar presidido por el intendente Mauricio Davico, seguido del desfile cívico-militar, en el que participarán fuerzas armadas y de seguridad, así como también instituciones educativas y agrupaciones tradicionalistas.

Terminados los homenajes y desfiles oficiales, hacia las 12.30 tendrá inicio la gran fiesta popular con la presentación de 86 grupos de baile sobre la pasarela del Corsódromo: 83 estarán conformados por 12 parejas y los tres restantes serán integrados por 24 parejas, entre las que se encuentran agrupaciones locales e independientes provenientes de Paraná y Tigre.

En total, participarán de las danzas típicas 1.032 parejas (2.064 bailarines) que interpretarán el Vals a Gualeguaychú, un chamamé y el Pericón Nacional. Hacia la noche, las mismas agrupaciones volverán a reunirse para el cierre de la jornada a puro candombe, que este año contará con música en vivo de la banda Furia del Oeste y aproximadamente 600 antorchas.

También tendrán su participación las agrupaciones tradicionalistas, quienes cuentan con un espacio especial del predio en el que desarrollarán diferentes destrezas y concursos. Asimismo, diferentes artistas desplegarán su arte en el escenario mayor con diferentes números artísticos y de baile folklórico.

Entre los artistas invitados estará el reconocido grupo Los Carabajal y La Mily, una joven cantante de 14 años que desde niña ha sido una revelación de la escena folklórica argentina, participando de numerosos festivales. La artista fue invitada por el medio nacional TN, que realizará una cobertura especial del evento junto al equipo de su programa Re despiertos.