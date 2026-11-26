La Secretaría de Infraestructura lleva adelante trabajos de sellado de grietas y fisuras mediante la aplicación de un sellador asfáltico modificado con polímeros en el acceso Juan Manuel de Rosas, que conecta la ciudad con Pueblo Belgrano.

Las tareas se concentran actualmente en la curva ubicada a continuación del tramo recto que bordea el Parque Unzué. Los trabajos están a cargo de cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria del Municipio, y se desarrollan con circulación vehicular alternada por un solo carril mientras se ejecutan las labores.

Esta vía registra un elevado flujo vehicular por ser la conexión más directa entre ambas localidades, una circulación que se intensifica durante la temporada estival debido al movimiento turístico.

El sellado de fisuras es una técnica de mantenimiento preventivo que consiste en rellenar con un material asfáltico flexible las aberturas que se producen en la carpeta de rodamiento, antes de que se ensanchen y deriven en la formación de baches.

Los polímeros le confieren al producto elasticidad y adherencia, propiedades que le permiten acompañar los movimientos de dilatación y contracción del pavimento provocados por las variaciones de temperatura, sin quebrarse ni desprenderse de los bordes.

Esta intervención resulta fundamental, ya que las fisuras permiten la infiltración de agua, lo que debilita las capas inferiores de la calzada y acelera su deterioro. Asimismo, las irregularidades del pavimento pueden provocar maniobras bruscas y comprometer la estabilidad de los vehículos, especialmente en sectores de curvas.