Un hombre de 56 años fue detenido este miércoles en la localidad de Urquiza (departamento Uruguay) tras una denuncia por un caso de maltrato animal.

Fuentes policiales comunicaron que el personal de la comisaría local acudió al domicilio tras recibir un llamado que alertaba sobre fuertes gritos de un perro, provenientes del interior de la propiedad.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con el propietario, un sujeto de 56 años, quien admitió haber golpeado al animal, y luego permitió el ingreso de los efectivos al patio.

En el galpón de la vivienda, los policías hallaron un perro sin vida: el cuerpo del animal se encontraba colgado de una soga.

Se informó de inmediato al fiscal en turno, quien dispuso la detención inmediata del hombre por el delito de Crueldad Animal en Flagrancia.

El ciudadano fue trasladado a la comisaría primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.