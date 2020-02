La grave falta, que atenta contra el ambiente y la salud de la comunidad, fue detectada este sábado al mediodía en la puerta del basural ubicado sobre la Ruta Provincial 42, en el límite del ejido urbano de Pueblo General Belgrano.

Los bidones fueron arrojados por un particular en el corralito dispuesto por la Municipalidad de Pueblo Belgrano para aquellos vecinos que no tienen recolección domiciliaria, para que ubiquen en ese sector sus residuos. Este tipo de desperdicios, fácilmente reconocibles por sus nombres y marcas, deben ser tratados previamente de manera especial para su acopio y disposición final. Lo que no pasó y convierte en grave la situación.

e1a09b6d-696b-4de0-ad0a-b24c395ef924.jpg En el lugar dejaron bidones de herbicidas, graminicidas y otras sustancias utilizadas para la fumigación

“Los responsables son los generadores, manipuladores y transportistas de estas sustancias”, recriminó la concejal Corti, notablemente molesta por la desidia de los usuarios de este tipo de sustancias, en Gualeguaychú prohibidas para su aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta.

“Esto demuestra una vez más, y en contra de lo que siempre las entidades del campo pretendieron alegar en defensa de la utilización de agroquímicos, que aquellos que los generan y quienes utilizan estos venenos no se hacen responsables de sus desperdicios”, agregó Riera.

Fue un vecino el que pasó por el lugar y rápidamente detectó la irregularidad. Inmediatamente alertó al Colectivo Me Hago Cargo y a partir de allí se desplegó el protocolo que la Asociación Civil tiene para este tipo de casos. Los concejales acompañaron y fueron ellos quienes encabezaron la denuncia en la Fiscalía de Gualeguaychú para que se inicie un proceso de investigación que dé con el responsable del ambiental.

“En la puerta del basural existe una cámara de seguridad que transmite directamente a la oficina del presidente municipal con la que se podría conseguir identificar a quien o quienes arrojaron los envases de agroquímicos”, propone la gacetilla de prensa difundida por el bloque del Frente de Todos.

“Si llueve se contaminan las napas del agua que tomamos en Pueblo Belgrano y otra parte termina en el río Gualeguaychú, pero además, con un viento desde el sector norte, todo Pueblo Belgrano estaría respirando ese veneno”, destacó Corti.

Por otro lado, los ediles manifestaron que el lugar donde está emplazado el basural pertenece a un privado que arrienda la tierra a la Municipalidad, por lo cual es también parte perjudicada porque su propiedad es la que recibe directamente el daño ambiental, e indirectamente toda la comunidad se ve afectada.