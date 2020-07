Arrozogaray: "En lo que tenemos que hacer foco es en la responsabilidad social

Asimismo, indicó que "aunque la curva se minimice, tenemos que pensar en cómo convivir con el virus".

"Estamos en invierno y nos juntamos en espacios cerrados y ese es un gran desafío. No tenemos que bajar la guardia cuando no hay casos y hubo gente que se permitió más permisos" expresó la viceintendenta y aclaró que "estadísticamente, luego de los 4 meses de una pandemia, la curva empieza a aplanarse, pero no estamos exentos de tener un rebrote que genere un alerta"

"Siempre tuvimos como prioridad el cuidado de nuestra población; tenemos que concientizar con la ayuda de los medios en el cuidado individual con el uso del tapaboca y manteniendo la distancia. Hay que cuidarse y cuidar al otro para que desde los gobiernos no tengamos que mantener actividades cortadas", resumió.