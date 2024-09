Con el voto del oficialismo y de algunos libertarios, Entre Ríos adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y se creó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). El bloque justicialista votó en contra y hubo protestas en el recinto. En una entrevista con Ahora Cero Radio, la diputada provincial Lorena Arrozogaray explicó el porqué de su decisión.



En primer lugar, la legisladora argumentó que el RIGI afecta directamente a las Pymes entrerrianas trayéndoles, entre otras cosas, una competencia desleal. Y procedió a enumerar los beneficios para las grandes empresas con los que el nuevo régimen introduciría una situación desigual en detrimento de la industria regional.



“Libre aranceles de exportaciones e importaciones. Si no tengo ese beneficio y mañana necesito comprar un insumo lo tengo que pagar con todos los impuestos, y sin embargo las grandes inversiones están libres de pagarlos”, indicó, y siguió: “Todos los capitales que ingresen y que estén dentro del RIGI, una vez que pasan los tres años no tienen la obligación de liquidar esos dólares en el país. Con lo que me pregunto: ¿cuántos dólares generarían?”.



Arrozogaray se refirió luego a la exención impositiva total del IVA al 0%: “¿Cuánto pagan las empresas? En ganancias, un 35% o 25% menos pareciese que no es significativo, pero cuando estamos hablando de una gran magnitud de inversión, tiene un gran impacto”. A lo que agregó que “durante cinco periodos, los gobiernos locales no van a tener posibilidad alguna de incrementar y de regular sus impuestos. A todas esas empresas que ingresen dentro del RIGI durante muchos años son intocables”.



De esta manera, la exviceintendenta de Gualeguaychú previó “un escenario totalmente desalentador” para la provincia, y aclaró el quid de la disidencia de su bloque: “Dijimos ‘generemos beneficios para aquellos inversionistas que vengan, pero también tengamos en cuenta las industrias entrerrianas’”. Además, mencionó que el RINI y el RIGI se unificaron en un mismo proyecto de ley, con lo cual no podían votar uno y rechazar el otro, algo a lo que también se opusieron: “Nuestro espacio político propuso que el RINI sea un proyecto independiente que íbamos a acompañar porque proponíamos mejorarlo, ya que sostenemos que tenemos dar mejores condiciones en este momento sensible a todos los industriales, incluso al sector turístico, cultural, de transporte”.



Por último, Arrozogaray planteó: “Cuidemos a las industrias locales. ¿Cómo está marcada la vara para unos sí y para los otros no? Tenemos empresas locales con más de 50 años sosteniendo fuentes de trabajo ¿Cómo vamos a colaborar desde ese lugar? Realmente queremos inversiones, queremos proponer la mayor cantidad de beneficios para ser un incentivo como tiene el régimen de promoción industrial, pero de esta manera no”.