La diputada provincial Lorena Arrozogaray expresó su preocupación por la situación que atraviesan las empresas del Parque Industrial Gualeguaychú y aseguró que el incremento de despidos refleja "un sistema económico y político que no cree ni acompaña al sector privado". En ese marco, volvió a reclamar el tratamiento de una Ley de Emergencia Pyme para Entre Ríos.

Tras reunirse con trabajadores de Pyam y con representantes de la empresa, la legisladora señaló que el conflicto se desarrolla en medio de una conciliación obligatoria y que las familias viven un escenario de "mucha incertidumbre".

"Los trabajadores están esperando con esperanza que haya una solución. La empresa nos explicó que la reducción de personal responde a dos factores: la crisis económica y la caída de la producción por acuerdos con otras compañías. Pero la realidad es preocupante: tienen una planta de 40 trabajadores, en abril despidieron a ocho personas y ahora está la desvinculación de otros once", sostuvo.

Arrozogaray agregó que los empleados también manifestaron que perciben sus salarios de manera parcial y advirtió que la situación excede a una sola empresa.

"Uno entiende que estamos en un contexto crítico. No solamente hay que evaluar qué pasa con las pymes, sino también con cada uno de los hogares, donde los gastos fijos son cada vez mayores y el sueldo no alcanza", afirmó.

En ese sentido, cuestionó las políticas económicas de los gobiernos nacional y provincial. "Vemos una gran diferencia con el modelo macroeconómico que proponen Javier Milei y, por consiguiente, Rogelio Frigerio como su aliado político. Durante la pandemia impulsamos herramientas para sostener la actividad privada y preservar el empleo. Presentamos el proyecto de Emergencia Pyme en noviembre del año pasado y recién comenzó a tratarse la semana pasada. No aparecemos ahora como paracaidistas: estamos proponiendo medidas que ya funcionaron en otro contexto de crisis", expresó.

La diputada adelantó además que la próxima semana volverá a reunirse con el gerente de Pyam para profundizar el análisis de la situación. "Me plantearon que están en medio de un acuerdo que demandará entre tres y cuatro meses por cuestiones externas a la empresa. Más allá de las decisiones que tome la firma para sostener puestos de trabajo, hay un sistema económico que no está acompañando al sector privado, cuando las herramientas para hacerlo existen", remarcó.

Arrozogaray también se refirió al conflicto que atraviesan los trabajadores de Unionbat, quienes mantienen medidas de protesta a la espera de una instancia de diálogo.

"Estamos acompañando a los trabajadores y estamos dispuestos, desde la oposición, a dialogar con el Gobierno provincial para evitar que esta situación siga creciendo. No son solamente los 100 trabajadores de Unionbat o los 11 de Pyam. Si uno recorre la provincia, encuentra empresas que desvinculan personal, reducen plantas o cambian las modalidades de contratación", indicó.

Por último, insistió en la necesidad de declarar la Emergencia Pyme en Entre Ríos y aseguró que la iniciativa ya fue presentada ante distintos sectores productivos.

"Entre Ríos necesita declarar la emergencia pyme por al menos un año para aliviar la situación que atraviesan las empresas y evitar que esa asfixia económica se traduzca en más despidos. Lo que estamos tratando de visibilizar es que esto no es un tire y afloje entre partidos políticos. Es una realidad que hoy están viviendo y sufriendo los entrerrianos. La matriz productiva de Entre Ríos se está resintiendo totalmente", concluyó.