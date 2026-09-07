Una de las principales novedades será el regreso de Leandro Paredes. El capitán evolucionó favorablemente de la molestia que había sufrido en el isquiotibial izquierdo y, después de integrar el banco de suplentes en Mendoza, volverá desde el inicio frente al conjunto brasileño.

Otra de las decisiones de Arruabarrena pasa por el ataque. Sebastián Villa aparece nuevamente por encima de Leonel Flores en la consideración del cuerpo técnico y sería titular ante San Pablo.

Alan Velasco también mantendría su lugar luego de mostrar una mejora en su rendimiento. El ex Independiente fue reemplazado durante el último encuentro para evitar una sobrecarga y llegará descansado al compromiso internacional.