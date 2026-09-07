Arruabarrena prepara el Boca que recibirá a San Pablo: Paredes vuelve y Villa sería titular
El entrenador preservó a buena parte de los titulares durante el empate frente a Gimnasia de Mendoza y prepara el once para la ida de los cuartos de final.
Rodolfo Arruabarrena realizará este lunes la última prueba de Boca antes del encuentro frente a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador ya tiene prácticamente definido el equipo que saldrá este martes a la Bombonera.
El Vasco pudo preservar a la mayoría de sus habituales titulares durante la visita a Gimnasia de Mendoza, donde el Xeneize terminó empatando sobre el cierre. Ahora, el objetivo es recuperar piezas y ajustar los últimos detalles antes de uno de los partidos más importantes del semestre.
Una de las principales novedades será el regreso de Leandro Paredes. El capitán evolucionó favorablemente de la molestia que había sufrido en el isquiotibial izquierdo y, después de integrar el banco de suplentes en Mendoza, volverá desde el inicio frente al conjunto brasileño.
Otra de las decisiones de Arruabarrena pasa por el ataque. Sebastián Villa aparece nuevamente por encima de Leonel Flores en la consideración del cuerpo técnico y sería titular ante San Pablo.
Alan Velasco también mantendría su lugar luego de mostrar una mejora en su rendimiento. El ex Independiente fue reemplazado durante el último encuentro para evitar una sobrecarga y llegará descansado al compromiso internacional.