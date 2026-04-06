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Artemis II entra en su fase clave: la nave sobrevuela la Luna y los astronautas ya toman fotos
La tripulación de Orion avanza hacia nuestro satélite natural. Se está por producir el punto de mayor acercamiento
Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA desde el programa Apolo. Lleva cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada con el cohete SLS el 1 de abril de 2026.
No va a alunizar. Su misión es rodear nuestro satélite y volver, para probar que la nave, los sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo.
El objetivo principal es preparar las próximas misiones del programa, que sí buscarán avanzar hacia el regreso humano a la superficie lunar, y finalmente llegar a Marte.
Hoy es el momento más importante del viaje: Orion sobrevuela de la Luna. El punto de mayor acercamiento está previsto para alrededor de las 20:00.