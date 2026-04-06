Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA desde el programa Apolo. Lleva cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada con el cohete SLS el 1 de abril de 2026.

No va a alunizar. Su misión es rodear nuestro satélite y volver, para probar que la nave, los sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo.

El objetivo principal es preparar las próximas misiones del programa, que sí buscarán avanzar hacia el regreso humano a la superficie lunar, y finalmente llegar a Marte.

Hoy es el momento más importante del viaje: Orion sobrevuela de la Luna. El punto de mayor acercamiento está previsto para alrededor de las 20:00.