Esta tarde, artesanos de Gualeguaychú llevarán adelante una feria navideña en los jardines de la Casa de Encuentro “Virgen Peregrina”, una propuesta que combina la celebración de las fiestas con un fuerte espíritu solidario.

La actividad comenzará a partir de las 18 horas y contará con la participación de una veintena de artesanos que ofrecerán sus productos en una feria distinta, pensada no solo como un espacio de encuentro y compras, sino también como una forma de colaborar con la Casa de Encuentros. Quienes se acerquen podrán encontrar regalos únicos, artículos artesanales y productos exclusivos, ideales para esta época del año.

La feria pone el acento en la Navidad, por lo que habrá artesanías especialmente vinculadas a las fiestas, aunque también se podrán adquirir otros productos, además de regalos y sorpresas para toda la familia. La propuesta busca generar un ambiente cálido y comunitario, en un entorno al aire libre, invitando a vecinos y vecinas a compartir una tarde diferente.

Cómo llegar

La Casa de Encuentro Virgen Peregrina está ubicada en Puerto Argentino 1605, dentro del predio donde funciona la Escuela Pío XII y el grupo Scout Ceferino Namuncurá. Hasta el año pasado, en el lugar también funcionaba el Seminario María Madre de la Iglesia.

Se puede acceder por calle Primera Junta o por Puerto Argentino, y el predio cuenta con ingreso para autos. Una vez en el lugar, se debe continuar por la única calle interna, que conduce directamente a los jardines donde estará montada la feria.