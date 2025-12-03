La expectativa por el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 crece a medida que se conocen detalles de la gala que se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC, desde las 14 (hora argentina). El evento combinará entretenimiento de alto nivel con la ceremonia que definirá la composición de los grupos del torneo.

FIFA confirmó que la conducción estará en manos de Heidi Klum y Kevin Hart, quienes compartirán escenario como copresentadores. Para Klum, que ya participó en el sorteo final previo al Mundial 2006, será un regreso especial.

“Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país, es realmente extraordinario”, expresó. Y añadió: “La Copa Mundial une al mundo como ninguna otra”.

Junto a ellos estará Danny Ramírez, actor y productor, quien aportará un toque hollywoodense. “Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo y conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño”, declaró a FIFA.

Bocelli, Williams, Scherzinger y Village People: artistas confirmados

El programa musical contará con la presencia de tres figuras internacionales. El tenor italiano Andrea Bocelli brindará una presentación especial, consolidando el tono artístico de la gala. También actuará Robbie Williams, embajador musical de FIFA y una de las estrellas pop más reconocidas del mundo. La tercera artista será Nicole Scherzinger, cantante estadounidense y reciente ganadora de un premio Tony. Tras la finalización del sorteo, el emblemático grupo Village People interpretará su clásico “YMCA”, un cierre festivo para un evento pensado para audiencias globales.

Quiénes son las figuras del evento

Andrea Bocelli

Tenor italiano de prestigio mundial, con más de 90 millones de discos vendidos, seis nominaciones al Grammy y actuaciones en escenarios globales. Fundó la Andrea Bocelli Foundation y protagonizó una de las transmisiones de música clásica más vistas de la historia con su concierto de Pascua de 2020 en el Duomo de Milán.

Kevin Hart

Actor, comediante y productor estadounidense, figura del entretenimiento global. Protagonista de éxitos como Jumanji y Ride Along, y líder del especial de stand-up número uno de Netflix. Su carrera abarca cine, televisión y emprendimientos.

Heidi Klum

Supermodelo y productora, ganadora de un Emmy y referente de la moda desde hace más de 25 años. Fue rostro de revistas internacionales y figura central de Project Runway y America’s Got Talent. También destaca por su labor filantrópica con UNICEF y otras organizaciones.

Danny Ramírez

Actor en ascenso con papeles en Top Gun: Maverick, The Last of Us y Black Mirror. De raíces colombianas y mexicanas, prepara su debut como director con el film Baton.

Nicole Scherzinger

Cantante, actriz y líder de Pussycat Dolls. Ganadora de un premio Tony y nominada al Grammy, combina pop, teatro musical y televisión. Prestó su voz en las películas Moana y Moana 2.

Robbie Williams

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, es uno de los artistas más influyentes del pop global. Posee 18 Premios BRIT y protagoniza una exitosa serie documental. Co-creador de Soccer Aid, ayuda a recaudar fondos para UNICEF.

Village People

Autores del icónico “YMCA”, uno de los himnos más reconocidos del mundo. Con más de 100 millones de discos vendidos, su música forma parte del Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos y del Salón de la Fama de los Grammy. La antesala del Mundial 2026 suma así una gala repleta de figuras, en un evento que reunirá música, entretenimiento y la emoción del sorteo más esperado del fútbol internacional.

