El mediocampista chileno Arturo Vidal realizó una disculpa pública por sus dichos en contra de los futbolistas de River Plate.

El “Gladiador” aclaró su situación con los jugadores del Millonario de Núñez que se sintieron ofendidos por sus declaraciones en la conferencia de prensa previa al encuentro entre Colo Colo y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. “No era para pelear”, reveló Arturo Vidal.

“Lo dije para responderle al pibito que me preguntó una cosa que lo dijeron toda la semana antes del partido”, explicó el mediocampista defensivo Arturo Vidal sobre su polémica frase en contra de los jugadores de River Plate.

El “Rey” Sanjoaquinense resaltó que el número que reveló la prensa sobre los valores de los futbolistas de Los Albos chilenos era confuso en comparación a la cifra que le atribuyó al valor de mercado de los jugadores porteños.

“Lo respondí con los títulos, los títulos no valían dentro de la cancha. Lo que uno hace dentro de la cancha es según como se prepara. Ayer se dejó demostrado que dentro de la cancha fuimos once guerreros y creo que jugamos mejor que ellos, merecimos el triunfo; no se dio, pero todavía quedan noventa minutos”, expresó Arturo Vidal.

El ex Bayern Múnich cerró su discurso con una picante frase: “Si tengo que pelear con los de River será adentro de la cancha”.

¿Qué dijo Vidal sobre River?

El centrocampista arrojó una polémica frase antes del compromiso frente al Millonario de Núñez por Copa Libertadores.

“Si nos ponemos a ver los títulos, yo tengo más que todos los jugadores de River “, declaró Arturo Vidal en conferencia de prensa.

Un dicho polémico que despertó el enojo de los futbolistas y fanáticos del elenco de Capital Federal. La bronca riverplatense se transportó al terreno de juego, una actitud que se notó cuando el “Todo Terreno” recibió el esférico en el partido, con acciones que rozaron las infracciones para amonestaciones.