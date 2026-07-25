Aryan “Toto” Benítez es otro de los jóvenes deportistas de la ciudad que encarará un desafío transformador: combinar la pasión por el fútbol con una carrera universitaria en el exterior. El próximo jueves, viajará a Estados Unidos para sumarse a Anderson University, en el estado de Carolina del Sur, tras haber obtenido una beca a través de una agencia y sobresalir en las pruebas intensivas realizadas en Vicente López en febrero.

Benítez se suma a la lista de coterráneos que abrieron brecha en el exigente circuito académico y deportivo estadounidense. Se suma a la lista de coterráneos que ya abrieron ese camino, como Germán Delcanto (pionero con el tenis, ya graduado y radicado), Blas Girard (fútbol, incorporado a principios de año), Martina Ojeda (fútbol) y Katia Bula (tenis), quienes tienen mudanzas programadas para este segundo semestre.

Formado deportivamente en el club Juventud de la localidad de Caseros (departamento Uruguay), Benítez rápidamente demostró sus cualidades de centrodelantero con gran olfato goleador en la liga local. Tuvo su debut en la Primera de Pueblo Nuevo, dio el salto a Juventud Unida, registró un valioso paso por Jorge Gibson Brown de Misiones en el Torneo Regional Federal Amateur y en la primera mitad de 2026 vistió la camiseta de Central Entrerriano.

Con el equipaje listo para encarar su primera experiencia en el extranjero, el delantero de 22 años repasó el camino que lo llevó a esta oportunidad, sus expectativas en Estados Unidos y cuál será la carrera universitaria que seguirá.

“Esta posibilidad surgió cuando me contacté con la agencia All American USports. Me pidieron datos personales, características futbolísticas, fotos y videos para evaluar mi perfil. Tras esa primera etapa, participé del camp que se llevó a cabo en febrero de este año. Allí me vieron entrenadores de distintas universidades de Estados Unidos y terminé eligiendo Anderson University, en Carolina del Sur, ya que era la opción que mejor se adaptaba a mis objetivos académicos y deportivos”, contó sobre la oportunidad.

“Las pruebas estuvieron muy buenas; es una experiencia maravillosa en la que competís y compartís días con chicos que aspiran a cumplir el mismo sueño. Consiste en casi una semana de fútbol muy intensa: tenemos cuatro días de partidos y uno de recuperación. En la última jornada disputamos un amistoso frente a la reserva de Acassuso. Lo más emocionante es que los entrenadores de las universidades estadounidenses vienen a verte en persona y podés sacarte todas las dudas e inquietudes sobre el programa de becas”, agregó en relación a lo que fueron las pruebas en el campamento de selección.

"Lo más emocionante es que los entrenadores de las universidades estadounidenses vienen a verte en persona y podés sacarte todas las dudas e inquietudes sobre el programa de becas”

Sobre si la posibilidad de emigrar al fútbol universitario estaba dentro de sus planes y objetivos, expresó: “Al principio lo veía como algo muy difícil de lograr. Uno de los requisitos clave para llegar, además del nivel de inglés, es tener una excelente condición física y aeróbica, porque allá el juego requiere de muchísimo despliegue. Aunque al comienzo lo vi complejo, el presente que estaba teniendo en la Liga de Gualeguaychú me terminó incentivando muchísimo y decidí apostar al 100% por este proyecto personal”.

Sobre la incertidumbre de encarar este proyecto lejos de sus seres queridos, reflexionó: “Siento la ansiedad y el nerviosismo lógico de lo que será mi primera experiencia fuera del país. Sé que me voy a encontrar con una cultura totalmente distinta a la que me voy a tener que adaptar, pero lo tomo con tranquilidad porque sé que tengo a mi familia y mis amigos bancándome desde acá. Además, ya estuve hablando con algunos jugadores del plantel de Anderson y me explicaron en detalle cómo es la vida y la rutina allá”.

Benítez dio detalles sobre sus metas académicas y deportivas: “Voy a estudiar Ciberseguridad y Criminalística. En lo deportivo, mi objetivo es llegar lo más lejos posible: si el destino lo permite, me encantaría jugar en la MLS o en la MLS NEXT Pro. De todos modos, también mantengo el sueño de volver en algún momento para jugar en el fútbol de ascenso, combinando el deporte con mi profesión”.

“Voy a estudiar Ciberseguridad y Criminalística. En lo deportivo, mi meta es llegar lo más lejos posible: si el destino lo permite, me encantaría jugar en la MLS o en la MLS NEXT Pro”

En cuanto a la institución que lo va a cobijar, describió: “Voy a Anderson University, que queda en la ciudad homónima. Voy a vivir dentro del campus, en las residencias estudiantiles. La elegí porque me otorgaron una beca para estudiar y jugar al fútbol. Estuve investigando bastante y sé que tiene una calidad académica excelente y un gran apoyo para los estudiantes internacionales. En lo deportivo, compiten en la División II de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), cuentan con un programa de fútbol muy competitivo y unas instalaciones de primer nivel. Es una oportunidad enorme para crecer en todos los aspectos”.

El joven destacó la importancia que tienen el deporte y el estudio para sus aspiraciones: “Para mí ambos son fundamentales. El fútbol es la oportunidad con la que siempre soñé y la quiero aprovechar al máximo, pero soy consciente de que la carrera del deportista no dura para siempre. Por eso la parte académica es igual de importante: me va a dar una profesión y las herramientas para mi futuro. Mi idea es dar lo mejor en los dos frentes, crecer como jugador, recibirme y aprovechar esta oportunidad”.

Para cerrar, se refirió a su recorrido en el fútbol de Gualeguaychú y su paso por Jorge Gibson Brown de Misiones: “Aprendí muchísimo en este camino, tanto de las experiencias buenas como de las malas. El ambiente del fútbol a veces es hostil y hay momentos duros, pero nunca me dejé llevar por los comentarios negativos. Siempre busqué rodearme de las personas que me bancaron en los mejores momentos y en los no tan buenos, con quienes terminé formando amistades hermosas”.

“Por otro lado, incorporé que el esfuerzo personal es la única vía para lograr algo grande en este deporte. Los entrenamientos con lluvia, con calor extremo, con frío o con viento te van moldeando y te enseñan a adaptarte a cualquier entorno y a cualquier forma de juego. Eso fue lo que me convirtió en el jugador que soy hoy: de perfil bajo, tranquilo y, por sobre todas las cosas, extremadamente sacrificado”, sentenció.