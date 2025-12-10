Un chofer de la empresa Malvinas Argentinas fue víctima de un robo calificado durante la madrugada de este miércoles en la ciudad de La Paz al norte de Entre Ríos, cuando dos delincuentes lo amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron dinero y pertenencias personales.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 en avenida Hipólito Yrigoyen al 4000, cuando el trabajador, de 34 años, se disponía a realizar su último recorrido. En ese momento, dos hombres subieron a la unidad y uno de ellos le apoyó un cuchillo en el abdomen para exigirle la recaudación.

Los asaltantes se llevaron $250.000 en efectivo, un teléfono Samsung A22 perteneciente a la empresa y una mochila verde y negra con elementos personales, como una toalla y un par de anteojos de sol con su estuche. Tras el robo, escaparon rápidamente.

A raíz de la denuncia, personal de la División Investigaciones intensificó los patrullajes en la zona. Cerca de la 1.30, en el barrio Nuestra Señora de la Paz, los efectivos divisaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, huyeron e ingresaron a un domicilio.

Con intervención de la Unidad Fiscal, se dispuso un allanamiento inmediato. Si bien no se encontraron los elementos robados, los investigadores constataron coincidencias en las vestimentas de los sospechosos con las descriptas en la denuncia.

Los dos hombres, de 36 y 25 años, quedaron identificados. Ambos poseen antecedentes policiales. La investigación continúa.