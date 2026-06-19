Un preocupante hecho de inseguridad se registró este jueves al mediodía en Concepción del Uruguay, cuando un niño de 11 años fue víctima de un robo mientras se dirigía a la Escuela N° 88.

Según se informó, el pequeño estaba por ingresar al establecimiento educativo cuando fue interceptado por un delincuente que, bajo amenazas con un cuchillo, le sustrajo su bicicleta y escapó del lugar.

La situación ocurrió en un horario de gran circulación de personas debido al ingreso escolar, en una zona habitualmente transitada de la ciudad. Tras el asalto, el niño quedó en estado de shock por el traumático momento vivido, aunque afortunadamente no sufrió lesiones físicas.

El episodio generó preocupación entre familiares y vecinos, quienes manifestaron su inquietud por la inseguridad y por la gravedad de que un hecho de estas características ocurra a plena luz del día y tenga como víctima a un menor de edad.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad del autor ni sobre el paradero de la bicicleta robada. Se espera que la denuncia permita avanzar en la investigación para esclarecer lo sucedido, según publicó Arriba La Mañana.