El actor Alejandro “Huevo” Müller fue víctima de un violento asalto segundos después de salir de su casa en la localidad de Pontevedra, partido bonaerense de Merlo. Dos motochorros lo abordaron y le sustrajeron su moto. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el artista se resistió a los golpes, pero no pudo evitar que se llevaran el vehículo.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la intersección de las calles Alfonsín y Ayacucho. Allí, Müller -de 65 años- fue sorprendido por los delincuentes que se desplazaban en una motocicleta Corven 110 negra sin patente y sin impedimento de circulación.

La víctima, por su parte, estaba a bordo de una Kawasaki 650 de color negro, poco después de dejar su domicilio. Fue justo en ese momento que fue abordada por los ladrones. La situación fue tensa: el actor se trenzó en una pelea con uno de los motochorros y hasta llegó a sufrir una pequeña herida en el rostro.

Luego del altercado, uno de los asaltantes logró huir con la motocicleta de Müller, mientras que el otro fue reducido por vecinos del lugar y posteriormente detenido por la Comisaría Merlo 2º de la Policía Bonaerense. Se trata de un joven de 19 años identificado como Gonzalo Uriel Angulo, con domicilio registrado también en Pontevedra.

Puede interesarte

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº4 del Departamento Judicial de Morón. El expediente fue calificado como robo.

“Yo estaba llegando, veo que me siguen unas motos y de confiado dije no quiero ser prejuicioso y disminuir la velocidad porque pensé que no me iba a pasar nada, pero sí. Y no paré del todo por las dudas. Pero me cruzaron la moto y ahí fue donde se baja uno de una moto, uno más grandote y me amenaza con matarme si no le doy las cosas. Yo me negué. Me negué porque vi que no tenía arma. Me pareció que no tenía arma porque así hacía el gesto y bueno, nos empezamos a pelear”, relató el artista en diálogo con A24.

🔴LE ROBARON LA MOTO A "HUEVO" MÜLLER



El actor fue blanco de motochorros que le sustrajeron la moto al salir de su casa en Pontevedra.



🗣️ Guillermo Andino

👉 Seguí en #AndinoYLasNoticias

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/eA7Bpm8wgj — A24.com (@A24COM) November 13, 2024

“Me pegan unas piñas. Yo también golpeo, pero no pude contra ellos y me tiraron al suelo. Ahí suenan las motos y salen. Y en la esquina los interceptan autos porque fue un alboroto, mucho alboroto. Y los vecinos nos empezaron a seguir. Los siguieron por acá y en la mitad de cuadra lo tiran al que venía en la moto de apoyo y lo agarran”, agregó la víctima.

Finalmente el actor reflexionó sobre su reacción y reveló que sus hijas se enojaron por haber enfrentado a los delincuentes. “No hay que hacer eso. La verdad es una locura lo que hice. No me jacto de eso. Me parece que uno puede salir mal. (...) Si sacaban un arma ahí sí se me complicaba y me iba. No me iba a resistir.”, concluyó.