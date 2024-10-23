La policía investiga un millonario asalto a mano armada que se produjo, este martes por la noche, en la intersección de las calles San Juan y Antonio de Luque, de la ciudad de Concordia.

Dos delincuentes armados, ingresaron a una vivienda, maniataron, amenazaron al propietario del lugar y a su hijo; y posteriormente, se alzaron con una importante suma de dinero.

En las últimas horas, la policía se dedicó a investigar el hecho y brindó detalles de lo ocurrido. Además, señalaron que realizan un chequeo de las cámaras de seguridad en la zona, con el objetivo de identificar a los delincuentes.

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Se hicieron pasar por clientes

Al respecto, la segunda jefa de la comisaría Tercera de Concordia, subcomisario María Alejandra Dal Molin, comentó que las víctimas relataron que los dos hombres, se hicieron pasar por clientes de la casa de cambio de divisas informal e ingresaron alrededor de las 20.30, al lugar donde funciona la denominada “cueva”.

Dal Molin mencionó que tanto, en el registro de las cámaras, como los dichos de las víctimas, “uno de los asaltantes estaba vestido de enfermero. El joven abrió el portón del garaje y cuando se dirigían hacia la puerta de ingreso a la finca, extraen las armas de fuego, y los amenazan para ingresar al lugar”, dijo.

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Amenazas, dólares y pesos

La segunda jefa de la comisaría Tercera de Concordia, sostuvo que, en el dormitorio, también estaba descansando la mamá del joven que fue abordado por los delincuentes. “La levantaron de la cama y la sentaron junto con el muchacho en el living de la casa. Mientras tanto, los apuntaban constantemente con las armas y les pedían dinero”, señaló a Concordia Policiales.

Posteriormente, “el joven que realiza las transacciones en moneda extranjera y su madre, fueron encerrados en una habitación y les indicaron que no llamaran a la policía porque, de otra forma, iban a volver a la casa”, explicó la funcionaria policial y agregó que “se llevaron alrededor de 10 millones de pesos, 2000 dólares y la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad”, dijo Dal Molin.

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Registros fílmicos

Los investigadores analizan los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona, porque habrían captado las imágenes de los asaltantes.

La Segunda jefa de la comisaría Tercera indicó que “por el relevamiento de las cámaras de la zona, se los vio llegar en un remis, quien los esperó y luego se fueron en la misma movilidad”, dijo y agregó que “la secuencia dura alrededor de cinco minutos”.

En tanto, trascendió que las cámaras de seguridad de la vivienda solo grabaron una parte del hecho y después dejaron de funcionar.

Dal Molin remarcó que “era la primera vez que estas personas hacían negocios en la casa de cambios y el número con el que se comunicaron tenía característica de Buenos Aires”.

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Planificación

Según indicaron los investigadores, el asalto habría sido planificado y así lo indican, las comunicaciones previas que los delincuentes, tuvieron con la casa de cambios informal. La funcionaria policial detalló que “durante la mañana, una persona con número telefónico de Buenos Aires, los contactó para hacer cambio de divisas, y que estaban apurados”, relató la subcomisaria.

Posteriormente, Dal Molin señaló que, según los damnificados, “otro número lo volvió a contactar (a la casa de cambio) para realizar una transacción que se concretó a las 20 horas”, mientras que “a las 20.30 aproximadamente, se acercaron al domicilio dos personas” que finalmente, concretaron el robo.