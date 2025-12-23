Sergio Costantino, reconocido dentro de San Lorenzo al formar parte de la Comisión Directiva de Matías Lammens y Marcelo Tinelli, fue designado este lunes como presidente del club de manera transitoria hasta el 30 de mayo del 2026.

El ex Secretario General durante la gestión de Horacio Arreceygor, ocupará el cargo hasta dicha fecha, jornada en la que se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias para definir quién será el mandatario hasta 2027, año en el que finaliza el gobierno de Marcelo Moretti.

El propio Lammens sorprendió a todos al postularse para ocupar el puesto y parecía ser el favorito a conducir al “Ciclón”, pero finalmente fue el propio Costantino quien con cuatro votos de diferencia (35 a 31) logró imponerse y conseguir el triunfo.

El nuevo presidente, acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta, ya cuenta con reconocimiento dentro del club. Además, se postuló como candidato en 2023 por el oficialismo y, tras finalizar tercero, consiguió permanecer como vocal de la minoría de la Comisión Directiva. El no renunciar a su cargo en el conclave donde se determinó la acefalía le permitió postularse en la Asamblea de este lunes y conseguir el triunfo.

Por otro lado, el voto de 79 sobre 90 asambleístas -hubo 11 abstenciones- oficializó que el 30 de mayo del año próximo tendrán lugar las elecciones anticipadas, instancia que contará con la participación de los socios para definir el nuevo gobierno hasta diciembre del 2027.

"Habiendo 79 asambleístas presentes, hubo 11 abstenciones. El resultado arrojó dos votos para el socio César Francis, 31 votos para el socio Matías Lammens y 35 para el socio Sergio Costantino. Ratificado, acto seguido por el total de la asamblea, hemos decidido que la Comisión Directiva transitoria que va a conducir al club desde este momento hasta el llamado a elecciones del 30 de mayo del 2026 es la lista encabezada por Sergio Costantino", detalló Daniel Matos, presidente de la Asamblea.

Por último, se espera que este martes la CD tenga una reunión en la que se darán a conocer los roles que ocuparán los 20 miembros que comandarán a la institución de Boedo hasta el 30 de mayo del 2026.

Fuente: Agencia NA