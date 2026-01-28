El mediocampista Santiago Ascacibar y el delantero paraguayo Ángel Romero fueron presentados este martes de manera oficial en Boca y dijeron sus primeras palabras como nuevos jugadores del club. Tras declaraciones en la conferencia de prensa, el volante procedente de Estudiantes de La Plata se refirió a los rumores en torno a su posible fichaje por River y afirmó que “no quería ir ahí”.

Más adelante, el ex Stuttgart de Alemania se refirió a su llegada a La Ribera y los objetivos de cara a la temporada 2026, donde Boca disputará la triple competencia: Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina.

“Siempre estaba en mis sueños poder vestir esta camiseta y poder cumplirlo me llena de felicidad”, sentenció. Y añadió: “La decisión la pensé en su momento y cada vez que pasaban los días estaba más seguro que quería estar acá, ser parte de esto. Que se cierre justo el último día me pone muy contento.

Además, reconoció la importancia de poder compartir la mitad de la cancha del cuadro azul y oro con Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar en 2022.

“Creo que con Lea se pueden hacer un montón de cosas. Todos saben lo que es él y lo que ganó. Tener un compañero así a uno lo mejora”, concluyó.

Por otro lado, Romero, con último paso por el Corinthians de Brasil, también dio su visión tras su fichaje y desembarco en Brandsen 805, con la mirada puesta en la consagración en la Copa Libertadores.

“Llego a un lugar muy especial, a un equipo muy importante a nivel mundial. Dar este paso en mi carrera me pone contento. Sabemos que es un club muy exigente. Los objetivos que vienen son importantes. Boca pelea en todas las copas y este año no va a ser la excepción”, aseveró.

En la misma línea, destacó el prestigio que otorga vestir la camiseta de Boca y reveló cual fue su conversación con Gustavo Alfaro, director técnico de la selección de Paraguay, en vísperas del Mundial 2026.

“Jugar en boca es vidriera pura, es estar en boca de todos. Uno tiene que estar bien mentalmente para jugar acá, no es fácil. Es muy grande el club, pero me gustan los desafíos”, exclamó.

Y concluyó: “Alfaro me comento que es un club muy exigente. Soy consciente de la camiseta que voy a vestir. Exige estar siempre al 100% y es lo que todos vamos a tratar de hacer. Vengo para ganar cosas importantes, con el escudo que tenemos podemos conseguir todo”.

Fuente: Agencia NA