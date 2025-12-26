Las autoridades egipcias confirmaron el hallazgo del cuerpo de la última persona desaparecida tras el colapso de un edificio residencial de cinco plantas en la provincia de Guiza, al sur de la capital. Con este hallazgo, la cifra oficial de víctimas fatales asciende a ocho, tras dos días de intensos trabajos de rescate entre los escombros.

El siniestro ocurrió en el populoso vecindario de Imbaba. La precariedad del terreno y la fisonomía de la zona obligaron a los equipos de emergencia a realizar las tareas de remoción de forma manual.

Detalles del siniestro:

Rescate complejo: Debido a la estrechez de las calles en el área, el uso de maquinaria pesada fue imposible, retrasando las operaciones de búsqueda de sobrevivientes.

Evacuaciones preventivas: Varias construcciones linderas sufrieron daños estructurales y debieron ser desalojadas ante el riesgo de nuevos desmoronamientos.

Investigación técnica: Un comité de ingeniería especializado analiza si el edificio contaba con modificaciones no autorizadas o si se violaron normativas de construcción, causas frecuentes en este tipo de incidentes en zonas densamente pobladas de la región.

El gobierno provincial de Guiza ya inició las pericias para determinar las responsabilidades legales de los propietarios del inmueble.

