Rosario Central se fue del Monumental con una derrota ante River y con un clima espeso puertas adentro, luego de una noche marcada por los silbidos, los cánticos contra Ángel Di María y el silencio de Jorge Almirón, quien no brindó conferencia de prensa tras el partido.

El foco de la noche estuvo puesto sobre Di María, que fue recibido con una fuerte silbatina cuando se anunció la formación de Central y con el cántico “Fideo secanuca” antes del inicio del encuentro. Aunque luego, en declaraciones televisivas, el campeón del mundo intentó mostrarse entero y apuntó contra el contexto del partido, puertas adentro la situación habría sido distinta.

Según contó el periodista rosarino Marcelo Lamberti, en el vestuario de Central admitieron que a Di María “le dolió mucho” el trato recibido en el Monumental. Incluso, de acuerdo con esa versión, el futbolista habría confesado una frase contundente tras los insultos: “Esto no se borra”.

La reacción íntima contrasta con sus declaraciones posteriores a la derrota, cuando Di María sostuvo que Central perdió “por un gol de penal” y deslizó que el clima previo ya anticipaba lo que podía suceder: “Sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por nada hablaron antes”.

Central quedó eliminado en una noche caliente, con un River que se impuso en el Monumental y con un cierre cargado de tensión. El silencio de Almirón, sumado al fuerte golpe emocional que habría sufrido Di María por el recibimiento, dejó expuesta una interna de dolor y bronca en el Canalla.

Fuente: NA