Aseguran que la situación carcelaria de Entre Ríos es diferente a la de Buenos Aires

“Esto – agregó – no es suficiente. Tenemos que tomar otras medidas. Si observamos las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, todas tienden a que se descomprima la situación carcelaria. Una de las alternativas es buscar las prisiones domiciliarias”.

Giorgio destacó que hay que hacerlo con sentido común, para las poblaciones de riesgo y, por cuestiones de tiempo, aquellos que están muy cercanos al cumplimiento total de la pena y que han tenido buena conducta.

“Ahora – aclaró – la prisión domiciliaria no es la libertad. Es una forma de continuar cumpliendo la pena. Es una medida provisoria hasta tanto continúe el problema de la pandemia”.

El Defensor consignó: “Si no se hace abuso y se selecciona dentro de estos grupos (de riesgo) es una medida adecuada. La confusión viene por lo que está sucediendo en varias jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires. Eso aquí no sucede: nosotros no tenemos miles y miles de presos en comisarías, tampoco tenemos el 60% de las personas (alojadas en unidades penales) sin condena. De los 2500 internos que hay en Entre Ríos (los procesados detenidos sin fallo) no llegan a doscientos”, abundó.

Giorgio reclamó también que se considera que hay delincuentes condenados por delitos graves que “con o sin Coronavirus” han cumplido o están por cumplir su pena y tienen el derecho de recuperar la libertad.

Asimismo, dijo que la medida provisoria de la prisión domiciliaria busca “generar en cada Unidad Penal un espacio físico donde puedan tener una serie de camas. Y que cuando el virus ingrese, puedan ser atendidos dentro de la UP. Es una respuesta a esta coyuntura”, planteó. (APF)