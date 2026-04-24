Esta mañana, en Radio Cero y Bolazo Stream, el empresario local del transporte Ricardo Delcausse habló sobre la profunda crisis que atraviesa el sector debido a múltiples factores: una combinación del aumento de costos en el precio de los combustibles, la distribución desigual de los subsidios en el país y, principalmente, los casi cuatro meses (contando abril) de ingresos percibidos mediante el sistema SUBE que retiene el Estado nacional y no transfiere a las empresas transportistas del Interior.

En el día de ayer se conoció un comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) indicando que el Gobierno nacional mantiene una deuda correspondiente a los llamados atributos sociales de los meses de enero, febrero y marzo, es decir, los descuentos de la tarjeta SUBE para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Según se planteó, las empresas están afrontando con recursos propios esos beneficios.

La federación también cuestionó la diferencia en el reparto de subsidios entre el AMBA y el interior del país. En ese sentido, sostuvo que mientras en el área metropolitana el boleto se mantiene entre 700 y 800 pesos, en el resto del país el costo real del pasaje debería superar los 2.300 pesos para cubrir los gastos operativos

En su comunicado dirigido al Secretario de Transporte de la Nación, Fernando Augusto Herrmann, Fatap advierte de una “situación de crisis terminal que atraviesa el sistema de transporte público en las provincias, la cual ha escalado a un estado de parálisis operativa inminente”, por lo cual solicita “la urgente necesidad de contar a la mayor brevedad posible con los recursos asignados”.

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Al respecto, Delcausse -propietario de las líneas 1 y 4 de Buses Gualeguaychú- expresó que “es como si quisieran hacer desaparecer el transporte urbano en el Interior del país, porque viene cada vez peor”. Puntualmente refiriéndose a Entre Ríos, advirtió sobre cómo puede profundizarse esta crisis en Gualeguaychú, contó que en Concepción del Uruguay el transporte urbano ya dejó de funcionar, y mencionó el caso de Paraná: “En la capital de la provincia, que tiene 360.000 habitantes -o sea, tres veces Gualeguaychú- hubo licitación del transporte urbano y ganó una empresa de Misiones llamada San José, pero con un servicio totalmente acotado y una cantidad de recorridos que dejaron afuera”.



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