El gualeguaychuense Juan Francisco “Pepe” Bauzá estaría en los planes de Peñarol de Montevideo para la temporada 2026, según aseguran medios colombianos.

Pero para que Pepe Bauzá se convierta en refuerzo del Carbonero, el club uruguayo deberá negociar no solo con Atlético Nacional de Medellín, donde juega actualmente, sino también con el FC Craiova de Rumania, dueño de su pase, quien lo cedió a préstamo al conjunto colombiano hasta junio de este año.

Bauzá llegó a Atlético Nacional a mitad del año pasado y lleva disputados 26 partidos oficiales, en lo que registra cuatro goles y cuatro asistencias. El pasado 17 de enero, el surgido en Central Entrerriano anotó uno de los tantos en la victoria 4-0 sobre Boyacá Chicó, por la primera fecha del Torneo Apertura colombiano.

Bauzá y su equipo enfrentarán al Inter de Messi

Atlético Nacional afrontará este sábado al Inter Miami en un encuentro amistoso, en el marco del Champions Tour, que organiza en el equipo de Lionel Messi en su pretemporada por Sudamérica.

Será la segunda presentación para Las Garzas de la Florida, tras perder ante Alianza Lima por 3-0 la semana pasada.