Si algo tiene Wanda Nara es el buen ojo a la hora de elegir promesas del fútbol nacional. Primero fue Maxi López, con quien se casó y tuvo tres hijos. El rubio salido de la cantera de River tuvo una increíble carrera en Europa. A él lo dejó por Mauro Icardi, que por entonces era un jovencito que la metía seguido en la Sampdoria y terminó siendo el capitán del Inter y formó parte del PSG. Wanda se casó con él y tuvo dos hijas. Ahora llegó el fin de ese amor.

Instalada en Argentina, donde forma parte del programa ¿Quién es la máscara?, que conduce Natalia Oreiro por Telefe, Nara confirmó hace pocas horas que se separó y de esa manera desmintió a su ahora ex esposo. Es que Icardi había escrito en su cuenta de Instagram: "Obviamente, los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira. Nosotros estamos más que acostumbrados. A veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan, les damos de comer cada tanto hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda".

Minutos después de esa publicación, Wanda dio a conocer una historia en su cuenta de Instagram en la que afirmó: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo mí, también por nuestros hijos".

Este parece ser el último y tormentoso capítulo de una novela que comenzó a mediados del año pasado, cuando Wanda descubrió que Mauro la había engañado con Eugenia La China Suárez, durante una noche de pasión en un hotel de París. Durante tres meses, la pareja luchó por recuperar el amor y parecía que todo había quedado en el olvido. Pero hay heridas que jamás cicatrizan. Mucho menos si hirieron justo en el ego.

Desde la noche del jueves, los rumores de un nuevo romance de Wanda en Buenos Aires llegaron a varias canales de televisión. De hecho, Pía Shaw dio por descontado que Nara ya inició una nueva relación. La panelista de LAM afirmó: “A Wanda se la vio muy cerca de Martín Payero, el mediocampista de 24 años que juega en Boca”. El joven surgido de las inferiores de Banfield habría pasado una noche en el VIP de Afrika, justo cuando Wanda también estaba en el lugar. Muchos dicen que apenas los presentaron, hubo buena onda. Luego de unos tragos y mucho baile, se fueron juntos a la casa de él.

En ese sentido, en el programa también dijeron que la rubia llegó acompañada por su estilista y varias amigas. En tanto, Payero llegó con su amigo, el ex futbolista de Racing y Banfield, Facundo Castillón. Luego de escuchar la música de una reconocida banda de cumbia, la flamante parejita se retiró a escondidas del boliche. "Hace un mes tengo un señor que no lo conozco y me quiere vender una información que yo no voy a pagar y es sobre Wanda que sale con un jugador", contó Latorre.

Lo llamativo es que cuando el rumor ya había comenzado a tomar fuerza, desde Boca y el círculo íntimo de Payero salieron a desmentir la noticia. El productor de TyC, Damián Villagra escribió en su cuenta de Twitter: “Wanda Nara no conoce a Martin Payero. El Miercoles a la noche ella estuvo en una Disco de Palermo con amigas y el mediocampista de Boca ni siquiera estuvo en el lugar que mencionan”. Pero hay fotos que lo contradicen.

Por ahora, habrá que esperar. Lo cierto es que no es el primer romance que le endilgan a Wanda. Hace pocas semanas, también se habló de que ella y L-Gante, que está recién separado, habrían mantenido un touch and go. Incluso afirmaron que el joven cumbiero estuvo en el piso del Chateau, donde vive la mediática. Nada de eso se pudo comprobar. Pero, igualmente, desde Turquía, Icardi llora la pérdida de su gran amor.

Fuente: BigBangNews