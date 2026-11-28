Un doble homicidio conmociona a la localidad de La Paz, en el norte de Entre Ríos. Durante la madrugada de este sábado, dos hombres, de 34 y 24 años, fueron hallados acribillados dentro de un Fiat 147.

Según se informó al sitio La Sexta desde la Jefatura Departamental La Paz de Policía, durante la madrugada, personal policial recibió llamados desde el barrio Feria, sobre calle Arenales, que alertaba sobre detonaciones de armas de fuego efectuadas hacia un auto.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron un automóvil Fiat 147, en cuyo interior se encontraban dos personas: un hombre de 34 y un joven 24 años, ya sin signos vitales, quienes presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego. Por lo reciente de los hechos, las identidades de las víctimas aún no han trascendido.

En el lugar se hicieron presentes el Fiscal en turno, el médico Forense, personal de Policía Científica y efectivos de las distintas dependencias policiales, quienes llevaron adelante las diligencias y averiguaciones correspondientes a fin de establecer las circunstancias del hecho.

En el lugar, trabaja la fiscalía en turno, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Comisaría Primera, Policía Científica, Médico Forense y Jefatura Departamental La Paz, publicó La Sexta.