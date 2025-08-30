Un joven, de 21 años, fue asesinado, al ser agredido a cuchilladas en la espalda, en un suceso registrado el viernes, en el sur del Conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales intentan esclarecer lo acontecido y, en tal sentido, se cree que el muchacho habría sido atacado como saldo de una pelea callejera, la cual presuntamente ocurrió en una plaza.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Brian Marcelo Retamar.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió en la plaza General Manuel Belgrano, situada en el cruce de Joaquín V. González y 20 de Octubre, donde el joven fue hallado con una herida y, debido a dicho motivo, luego se lo condujo, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Evita.

Trascendió que Retamar perdió la vida en el mencionado centro asistencial y los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba una certera cuchillada en la región de la espalda.

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, para esclarecer lo acontecido.

Hipótesis

Hasta el momento, sospecha que el muchacho fue mortalmente agredido como epílogo de una acalorada disputa que habría entablado en ese predio, con al menos dos sujetos, que luego se dieron rápidamente a la fuga.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, el doctor Martín Darío Rodríguez, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción. (Fuente: Crónica)