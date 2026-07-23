Un jubilado fue asesinado a golpes en la cabeza y el cadáver, con algunas quemaduras, apareció en la vivienda en la que habitaba. El hecho ocurrió en la ciudad de Corrientes y por el crimen hay dos sospechosos detenidos.

Según indicaron los informantes, el cuerpo sin vida del hombre fue hallado en una vivienda ubicada en el cruce de Alcorta y José Conte, en el Barrio Doctor Montaña.

La requisa en el escenario del crimen

Al respecto, dichos funcionarios requisaron el lugar e incautaron un cuchillo, una pava eléctrica cuyo cable estaba enrollado alrededor del cuello de la víctima, certificándose que las aberturas de la casa no tenían signos de haber sido forzadas, por lo que se supone que Galloso conocía a los criminales.

En este sentido, las autoridades certificaron que la víctima compartió bebidas alcohólicas con dos hombres en un kiosco, luego de haber cobrado dinero por su trabajo como cuidador de motos y bicicletas, en las cercanías de un comercio de venta de carne.

Varios testigos señalaron en el expediente que en el lugar se habría originado una discusión. Posteriormente, el análisis de cámaras de seguridad permitió establecer que los sospechosos acompañaron a la víctima hasta su domicilio.

Fuente: Crónica