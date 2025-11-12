Un aberrante episodio tuvo lugar en la céntrica calle Corrientes, en donde una turista de origen brasileña, de 69 años, murió al ser atacada por un hombre que la golpeó en la cabeza sin motivo alguno.

Fuentes policiales informaron que el hecho el jueves pasado en horas del mediodía, en el cruce de avenida Corrientes y Agüero, cuando la víctima, Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, fue golpeada por un desconocido, que luego se supo tenía un historial de antecedentes violentos y problemas psiquiátricos.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El ataque inesperado del sujeto hizo que la mujer cayera e impactara su cabeza contra el asfalto, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave. La víctima fue trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME a un hospital porteño y atendida por los médicos, pero falleció el viernes.

El golpe en la cabeza se produjo desde atrás, por lo que la víctima no tuvo manera de defenderse del atacante ni de amortiguar si caída, detalló la información.

María había viajado a Buenos Aires para acompañar a su hija, Carol, quien cursa la carrera medicina de la Universidad de la Buenos Aires. Era jubilada tras desempeñarse como funcionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y solía quedarse la mitad del año en Argentina junto a la joven para ayudarla.

La investigación arrojó que el hecho ocurrió cuando la mujer se dirigía a cambiar dinero para pagar el alquiler de la casa y fue atacada por un hombre, aunque la hipótesis del robo se descartó cuando horas más tarde la policía encontró al asesino de unos 30 años y lo detuvo en la esquina de avenida Córdoba y Junín tras golpear a otra persona.

Luego se supo que cuenta con 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desorden en la vía pública. Además, registra ingresos a los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, pero el atacante se fugó luego de cada internación. Tras el hecho, el hombre quedó detenido y fue internado en el hospital psiquiátrico Borda, y está acusado de tentativa de homicidio.

Dramático testimonio de la hija de la víctima

La autopsia al cuerpo de la mujer está prevista para este miércoles y la familia de María busca repatriar sus restos para poder despedirla en su país natal. “Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo para seguir el trámite. Es mucha burocracia, mucho sufrimiento, dolor y angustia. Lo único que quiero es llevar el cuerpo de mi mamá a Brasil para darle un entierro digno”, expresó Carol.

La joven se enteró del ataque a su madre horas después por el llamado de la policía: “Me enteré porque un oficial me llamó. Estaba en mi casa estudiante para un examen del día siguiente y no me imaginé la gravedad del caso. Cuando llegué y vi su estado, me desesperé”.

Carol pudo estar junto a María durante algunas horas hasta que la mujer fue trasladada a la unidad de terapia intensiva. En ese lapso, el estado de salud de la mujer era por demás delicado: “Estaba muy confusa, se quejaba de mucho dolor de cabeza y la espalda, tenía un corte en la cabeza, en la región occipital. Hacía algunos movimientos, pero colaboraba poco con el examen físico. No se acordaba dónde estaba ni quién era yo. Hablaba pocas palabras, no completaba una frase. A medida que pasaron las horas solo balbuceaba”, detalló la joven.

Los médicos de neurocirugía le explicaron que, luego de realizarle una tomografía, descubrieron que María tenía una importante hemorragia, agravada por el uso de anticoagulantes de la paciente y que no había posibilidad de operar y horas más tarde, la mujer falleció.

El atacante tiene antecedentes psiquiátricos

Respecto al agresor, la hija de la víctima se enteró de sus antecedentes penales y psiquiátricos recién en las últimas horas, y al momento del hecho, la policía solo le explicó que un hombre la había golpeado sin ninguna motivación.

"En el momento, mi prioridad es llevar el cuerpo de mi mamá a Brasil, necesito urgencia con el proceso de autopsia", reclamó Carol. Respecto a su continuidad con los estudios en el país, indicó que le restan solo dos materias para terminar la carrera: "Espero volver este año y recibirme, porque era el deseo de mi mamá".