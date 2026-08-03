hecho se registró alrededor de la 1.10 de la madrugada en la zona sur de Gualeguaychú. Un hombre de 46 años, oriundo de Gualeguaychú, pero con residencia en el sur del país en los últimos años y con un pasado de consumo de estupefacientes, regresó a la ciudad en el último tiempo, en la casa de su hermano.

Si bien no están claras las causas del móvil, lo que hasta el momento se ha obtenido en la investigación es que todo se habría originado por una frustrada negociación en la compra venta de drogas. Al parecer, y esto no está aún confirmado pero es la hipótesis más firme hasta el momento, la víctima no habría pagado una transacción y fue baleado.

El hombre había dejado el domicilio familiar y permanecía desde hacía unos dos o tres días dentro del barrio Yapeyú. En la madrugada de este lunes algo salió mal en esa negociación y todo terminó en una corrida y persecución del vendedor, que terminó en España y Güemes.

Según pudo confirmar EL ARGENTINO, el agresor es un joven de 23 años que lo persiguió y le disparó con un arma 22 mm, matándolo en el acto. Todo habría quedado registrado en cámaras de seguridad en la zona y la rápida investigación policial permitió acelerar el ritmo de la causa.

Con el correr de las horas, pero en la misma madrugada, la fiscal Martina Cedrés solicitó una orden de allanamiento para la casa donde vive el sospechoso en el barrio Yapeyú, y si bien no se encontraba en ese lugar al momento del operativo, se estableció que se hallaba escondido en la casa de un amigo en el barrio municipal de calle Las Tropas.

Finalmente, tras un nuevo allanamiento en una vivienda de calles Blas Parera y Palavecino, lograron aprehenderlo y desde allí lo trasladaron a la Jefatura Departamental de Policía, donde se encuentra alojado. El arma no fue localizada, pero ya se le practicó el dermotest al acusado y se esperan nuevas diligencias por parte de la fiscal Cedrés en torno a este hecho que estaría esclarecido.

El disparo ingresó por la axila izquierda y no tiene un orificio de salida, pero más detalles sobre su muerte se conocerán tras la realización de la autopsia que le practicarán en las próximas horas en la Morgue Judicial.

La investigación fue coordinada por la Fiscal Cedrés y contó con la participación de personal de Comisaría Segunda, Subjefatura Departamental, Policía Científica, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Drogas Peligrosas, Comando Radioeléctrico, Comisarías Primera y Octava, Grupo Especial y Delegado Judicial.