Un hombre falleció este lunes tras recibir dos disparos de arma de fuego durante una gresca registrada en calle Noailles, entre Mir y Durán, en la ciudad de Colón. El violento episodio ocurrió en el interior de una vivienda, donde se produjeron detonaciones que derivaron en el desenlace fatal.

Al respecto, el comisario Juan Martín Furlong, explicó a Elonce que tras el aviso recibido por el 911, las autoridades policiales se desplazaron rápidamente al lugar del hecho.

"Había cuatro personas queriendo ingresar de forma violenta a la casa. Concretamente eran tres hombres y una mujer. Fueron demorados y los efectivos dialogaron con la dueña de la casa. En ese momento, pudieron ver que en el piso había una persona tirada y tenía una herida en el pecho. Se solicitó la unidad sanitaria y el cuerpo médico constató que ya no tenía signos vitales, estaba fallecida", manifestó.

La víctima, un hombre de 45 años, fue identificado como José Romero. Era conocido en la zona con el apodo “Pichay”.

Además de la víctima fatal, también hubo otro herido. "Su hijo sufrió heridas en la zona de la ingle y la pierna, pero no revisten gravedad", indicó.

El comisario explicó que las primeras investigaciones apuntan a un conflicto de larga data entre los vecinos. "La causa judicial está en plena etapa investigativa. Al parecer, todo comenzó por diferencias entre vecinos que viven a cinco o seis cuadras de distancia. No se descarta nada, puede haber más personas detenidas”, mencionó.

Según indicaron autoridades, hubo “una pelea, una persecución y los disparos”.

“De los tres hombres detenidos, hay dos que están entre los principales sospechosos de haber cometido el crimen. Otras dos personas, fueron detenidas para ser identificadas, pero puede haber más detenidos porque se está investigando”, dijo.