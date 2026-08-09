La madrugada apenas había comenzado cuando el silencio de la zona sur de Gualeguaychú se quebró con el sonido de varios disparos. En la esquina de España y Güemes, a metros del Hospitalito Baggio y del Polideportivo Sur, Nilo Benjamín Auzqui quedó tendido sobre la calle.

Las cámaras de seguridad reconstruyeron una escena tan breve como brutal: un joven llegó en bicicleta, se acercó a Auzqui, intercambió apenas unas breves palabras con él y sacó un arma. Fueron al menos tres disparos. Uno impactó debajo de la axila, atravesó el tórax y provocó una hemorragia interna mortal. El atacante volvió a subir a la bicicleta y se alejó. Detrás quedó una escena que ahora la Justicia intenta reconstruir pieza por pieza.

El acusado es Cristian Nahuel León, quien fue detenido pocas horas después del crimen luego de que los investigadores lograran establecer que se encontraba oculto en la vivienda de un conocido. Al ser convocado por la Fiscalía, se abstuvo de declarar y designó un abogado particular.

La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la causa, confirmó a Ahora ElDía que la Justicia hizo lugar al pedido de 90 días de prisión preventiva para el joven, mientras se desarrollan distintas medidas destinadas a reconstruir con precisión qué ocurrió en los minutos previos y posteriores al asesinato.

“Está el acusado con prisión preventiva y tenemos que seguir haciendo las medidas de investigación”, indicó Cedrés, quien adelantó que entre las diligencias pendientes hay distintas pericias que dependen de los gabinetes de Paraná.

Lo que se sabe del crimen

El homicidio ocurrió alrededor de la 1.10 de la madrugada del lunes, en la intersección de España y Güemes, a pocos metros del Hospitalito Baggio.

La Policía llegó al lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego. Al arribar, los efectivos encontraron a Auzqui tendido sobre la vía pública y el personal médico constató que ya había fallecido.

La intervención posterior de Policía Científica y del Médico Policial permitió establecer que se trataba de una muerte violenta provocada por un arma de fuego.

Pero uno de los elementos centrales para avanzar rápidamente en la investigación fueron las cámaras de seguridad de la zona. Según explicó Cedrés, las imágenes permitieron observar con claridad la secuencia del ataque.

“El chico llega en bicicleta, habla cuatro o cinco palabras, le dispara y se va”, describió la fiscal.

La funcionaria judicial precisó que el acusado se acercó a la víctima mientras esta se encontraba a pie y que en las imágenes “se ve claramente cuando saca el arma y dispara”. Además, indicó que no se observa que Auzqui haya podido defenderse ni que haya existido una pelea antes del disparo.

“No se ve ningún tipo de pelea o situación previa”, expresó Cedrés.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, se habrían efectuado al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en el cuerpo de Auzqui. El proyectil ingresó por la zona del tórax, debajo de la axila, y provocó una hemorragia interna que finalmente ocasionó su muerte.

La fiscal señaló que el arma utilizada sería calibre .22 y que todavía no pudo ser localizada.

Luego del crimen, la Policía realizó distintas tareas para determinar dónde se encontraba el sospechoso y qué elementos podían vincularlo con el hecho.

Por disposición judicial se allanó una vivienda del barrio Yapeyú, donde se secuestró un teléfono celular y cartuchería de distintos calibres. León no se encontraba allí.

La investigación permitió establecer posteriormente que el joven estaba oculto en una casa ubicada en las inmediaciones de Blas Parera y Palavecino, propiedad de un amigo. Allí finalmente fue aprehendido.

En ese domicilio también fueron secuestradas municiones calibre .22, entregadas por la propietaria de la vivienda, quien manifestó que pertenecían al detenido.

A León se le practicó además el dermotest, cuyos resultados deberán ser incorporados a la investigación junto con el resto de las pericias. También resta completar el análisis de las cámaras de seguridad y otras medidas que permitirán establecer con mayor precisión la mecánica del homicidio.

La búsqueda del arma homicida continúa siendo uno de los puntos pendientes. Cedrés consideró que el acusado pudo haberla descartado durante el trayecto posterior al ataque.

“La pudo haber descartado entre España y Güemes y el barrio Municipal de Tropas”, explicó la fiscal, al referirse a uno de los recorridos que se encuentran bajo análisis.

¿Disputa narco o recriminación por robo?

Uno de los interrogantes que todavía busca responder la Fiscalía es cuál fue el motivo que desencadenó el ataque.

En los primeros pasos de la investigación surgieron distintas versiones provenientes del entorno barrial. Entre ellas, posibles discusiones relacionadas con situaciones de consumo de drogas y también un eventual reproche vinculado con un robo.

Cedrés fue cautelosa al referirse a esas versiones y remarcó que, por el momento, ninguna de ellas cuenta con elementos objetivos o periciales que permitan confirmarla.

“En el barrio nos hablaron de discusiones por situación de consumo de droga, y la otra, el reproche por un robo”, explicó. Sin embargo, aclaró que esas circunstancias no necesariamente tendrán incidencia en la calificación legal del hecho.

También señaló que Auzqui y el acusado eran conocidos del lugar, aunque hasta el momento no pudo establecerse que mantuvieran otro vínculo: “Por el momento desconozco si tenían otro tipo de relación”.

La fiscal también deslizó que existe cierto temor entre vecinos a la hora de aportar información, una circunstancia que podría dificultar la reconstrucción completa de lo ocurrido.

Cómo continua la causa

Con el acusado ya bajo prisión preventiva, la causa ingresó ahora en una nueva etapa, en la que la Fiscalía deberá profundizar las pruebas reunidas y completar las pericias pendientes.

El objetivo será determinar no solamente la responsabilidad penal de León, sino también precisar las circunstancias que rodearon el ataque, establecer qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos y avanzar en la localización del arma utilizada.

Por ahora, la causa permanece caratulada como homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego, una figura que contempla un agravamiento por el mayor poder ofensivo que otorga el arma y la consecuente disminución de las posibilidades de defensa de la víctima.

Mientras tanto, la Fiscalía aguarda resultados de distintas pericias que serán determinantes para consolidar la acusación. La investigación, según confirmó Cedrés, continúa abierta y todavía restan varias medidas para completar el cuadro probatorio.