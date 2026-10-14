El testimonio clave de un vecino de la zona rural de San José de Feliciano resultó determinante para reconstruir los momentos previos al homicidio de Ramón Alejandro Báez, de 53 años. La declaración permitió ubicar a la víctima junto a su primo, de 34 años, poco antes del fatal desenlace, e identificar al sospechoso con la presunta arma homicida en sus manos.

El jefe Departamental de Policía de Feliciano, Javier Ramírez, destacó: “El testimonio del vecino dice que anteriormente fueron a solicitar agua y que les dio una botella con agua”. Asimismo, el funcionario policial explicó que es una costumbre habitual en la región: “Es muy sencillo de que acá en la zona rural o el ejido usted se acerque y como idiosincrasia del pueblo pide agua y le van a aportar”.

El aspecto más relevante aportado por el poblador fue la ausencia total de discusiones o actitudes sospechosas entre los familiares. En declaraciones al programa Viendo Qué Pasa de Canal 9 Stream, Ramírez remarcó: “Lo ven normal. No había ninguna situación que alertara sobre nada. No los notaron nerviosos ni ofuscados ni tampoco con algún altercado entre ellos”.

Sin embargo, el testigo advirtió un detalle que resultó crucial para la causa: el primo de la víctima llevaba consigo un garrote de madera de aproximadamente 1,20 metros, de los que se utilizan habitualmente para alambrados. “El palo que se encontró en el lugar es una varilla de alambrado comúnmente de utilización para los alambrados en la zona rural… La tenía en su poder la otra persona. (El testigo) lo vio con la varilla en la mano”, precisó el jefe policial.

El hallazgo del cuerpo

Alrededor de las 19, el mismo vecino encontró el cuerpo sin vida de Ramón Alejandro Báez a la vera del camino rural y dio aviso inmediato a la Policía. Al arribar la comitiva al lugar, los efectivos constataron el deceso.

Sobre el hallazgo, Ramírez detalló: “Se tomó conocimiento a través de un llamado telefónico de un vecino, que alerta que vio a la vera del camino una persona tirada. Presentaba varios golpes en la zona parietal derecha de la cabeza”.

Respecto a la presencia de ambos en una zona ubicada a entre 7 y 10 kilómetros del área urbana donde residía la víctima, el funcionario indicó: “Ellos transitaban por el lugar. Es normal que salen a caminar o se dirigen a esa zona rural con motivo de cazar o pescar”.

La situación del detenido

El acusado, de 34 años, oriundo de Feliciano y primo hermano del fallecido, fue aprehendido poco después. Sobre su perfil, el comisario Ramírez confirmó que no registraba incidentes previos: “No tiene antecedentes por otras causas como situaciones de abigeato, contravencionales o algún problema de salud mental”.

La causa quedó bajo las directivas del fiscal de turno, Nicolás Moraves, en tanto que el cuerpo de Báez fue trasladado a la Morgue Judicial de Concordia para la autopsia.