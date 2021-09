Asesinato a puñaladas en Gualeguaychú: "Yo me defendí", aseguró el acusado

"Soy gasista, remisero", comenzó presentándose Rodríguez en el juicio. Entre los puntos más importantes de su declaración, el acusado aseguró que fue invitado por su primo a tomar una cerveza y después a un cumpleaños que se celebraba en una vivienda de La Cantera y Buenos Aires.

Manifestó que se estaban "divirtiendo" cuando aparecen 4 personas (entre ellos Sergio Gómez), le piden de mala manera que le compre vino y lo agreden. "Que vengan a decirme que yo ataque a ellos eso no es cierto, yo me defendí esa noche de esos 4 que me estaban agrediendo", declaró.

"Yo de mi parte me hice cargo, yo hice esa puñalada pero me defendí, no fue mi intención matar a una persona, a nadie se le ocurre, yo esa noche me defendí, todo lo sucedido pasó dentro de la casa dónde ninguna de esas 4 personas estaba invitada", agregó Rodríguez.

Además, detalló: "Yo estaba arrodillado queriéndome defender de estos 4 agresores, antes de que sucediera todo esto yo había llamado antes al remís, yo nunca me resistí al arresto, yo colaboré, nunca quise fugarme, hace 1 año y 4 meses no puedo ver a mis hijas y no se cómo están. No tengo dinero para irme, tengo mi casa y mi familia acá, no tengo antecedentes penales ni de nada y me han denegado ver a mis hijas", se quejó con respecto a la prisión domiciliaria.

"Le pido disculpas a la familia, estoy arrepentido de lo que hice, le pido perdón de todo corazón, pero era ellos o yo y yo decidí salvar mi vida", concluyó.