Los restos de Luis “Quique” Berón, víctima de parricidio en la zona de Diamante, siguen siendo intensamente buscados en el Río Paraná. El hombre de 53 años cayó al agua tras un escopetazo efectuado por Luis Berón, su hijo, de 22 años y arrestado el miércoles por la tarde en San Lorenzo, al sur de Santa Fe. Ambos eran oriundos de esa ciudad.

De acuerdo a las imágenes a las que pudo acceder Ahora, vehículos anfibios de la Prefectura Naval rastrillan el río con el objeto de localizar el cuerpo del puestero. Su crimen se remonta a la tarde del martes en la zona conocida como Puesto 3 (kilómetro 363). Hasta el momento, la Policía de Entre Ríos coordinó un despliegue que incluyó buzos de búsqueda y rescate policial; uso de drones para rastreo aéreo en zonas de difícil acceso y equipos especializados en terreno insular. Pese a los esfuerzos, el cuerpo aún no ha sido localizado. El impacto del disparo de escopeta lo hizo caer al agua y la corriente lo habría arrastrado de inmediato, dificultando su hallazgo.

Quién era la víctima

Luis “Quique” Berón era una figura conocida en la zona de islas. Si bien su domicilio legal figuraba en San Lorenzo (Santa Fe), pasaba la mayor parte del tiempo en el delta entrerriano. Allí combinaba su vida como pescador artesanal con la atención de una pequeña despensa de su propiedad dentro de la isla.

La clave del caso reside en el testimonio de una tercera persona que se encontraba en el lugar al momento del crimen. Este testigo presencial logró huir de la escena en medio del caos y fue quien dio aviso a las autoridades, permitiendo iniciar la causa que hoy mantiene en vilo a la región.

¿Cómo sigue la causa?

Actualmente, el detenido permanece en Santa Fe a la espera de los trámites de extradición interprovincial. La fiscalía confirmó que “ya salió la orden y una comisión de Entre Ríos lo va a buscar en las próximas horas o días”. “

La fiscal Micaela Calgaro indicó que “una vez que esté en la provincia, se le tomará declaración indagatoria” y adelantó: “Solicitaremos la prisión preventiva” dada la gravedad del hecho y el riesgo de fuga demostrado.

La fiscal manifestó además que se comunicó con su par de San Lorenzo y si bien, Luis Berón, tenía una causa por violencia de género, la gravedad del hecho ocurrido en Entre Ríos, será trasladado y juzgado en la provincia. “El juez deberá resolver una vez que pidamos la prisión preventiva en qué lugar será alojado”, adelantó.

