Así comunicó el jurado de Bake Off la decisión culminante: la reacción de Samanta

Sin embargo, luego del festejo de la joven se mostró un mensaje que fue grabado recientemente, en el que le comunicaron que había sido descalificada y nombraron al rosarino como el mejor pastelero amateur del país, además de darle el premio de 600 mil pesos. Paula Chaves, conductora del ciclo, no pudo estar presente en la grabación ya que en las últimas horas dio a luz a su tercer hijo. Por lo tanto, solo participaron de la misma los tres jurados y los dos finalistas.

Embed Por los hechos de público conocimiento, al comprobarse la experiencia laboral y televisiva de #SamantaBakeOff, la cual fue negada en el formulario, y con el fin de garantizar la transparencia de #BakeOffArgentina el jurado decide descalificarla de la competencia ❌ pic.twitter.com/8i5tLvtW6q — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) July 6, 2020

“Antes que nada, queremos valorar tu rol como participante. Tu delicadeza y los detalles de tus preparaciones son tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, comenzó Christophe con la devolución. Claro está, el chef francés estaba haciendo referencia a las imágenes que circularon en las redes sociales que demostraron que ella no era una pastelera amateur, requisito indispensable para ingresar al reality.

“La idea no es juzgar por qué decidiste no contarlo. Esto que no manifestaste no te convierte en una profesional de carrera pero sí infringe las reglas de este concurso”, señaló Betular. A lo que Pamela agregó: “No dudamos de tu amor por la pastelería ni negamos tu talento, pero Bake Off es una competencia en la que todos los que participan tienen que estar en igualdad de condiciones”.

De esta manera, Christophe manifestó la decisión de la producción del programa: “Por lo que acabamos de decir pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no recibas el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

Ella se mostró dolida por la decisión, pero lo aceptó y, mirando a los ojos al jurado, habló del difícil momento que está atravesando por esta situación y se defendió: “Antes que nada quiero agradecer a la producción por darme la oportunidad de decir mi verdad y agradecerle a la gente que me dio su apoyo y su amor durante toda la competencia. Me llegaron muchos mensajes lindos. La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales”.

“Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro que no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento en la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado, y fue con un pequeño emprendimiento familiar. Aclarado esto quiero agradecerles a ustedes porque he aprendido un montón, me llevo un aprendizaje enorme. Fue un antes y un después en mi vida, con todo lo que conlleva. No es fácil para mí estar acá hoy, pero creo que es importante. Me voy con la frente en alto y quiero agradecerles de verdad por la oportunidad. Mi frente está en alto y voy a seguir con esto, que es lo que amo”, reconoció Samanta.

Luego, Christophe se dirigió a Damián, el verdadero protagonista de la velada: “Ya está, te consagraste como el gran campeón de Bake Off Argentina y te llevás el premio de 600 mil pesos. Tuviste ese sueño por la pastelería que te trajo a esta instancia y lo lograste. No sé si fue la manera que esperabas pero es muy merecido. Te felicito”.

Betular también lo felicitó y destacó que tuvo “un camino vertiginoso” a lo largo del programa, pero que por su creatividad y entusiasmo logró llegar hasta la instancia definitoria. Pamela, por su parte, señaló que a lo largo de la competencia logró “reinventarse” no solo con sus sabores, sino también ante “las situaciones adversas”.

Damián, entre sorprendido y orgulloso por todo lo sucedido, manifestó sus sensaciones: “Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer por la decisión que tomaron. Estoy muy feliz. La gente que me conoce creía mucho en mí pero yo no me la creía y sé que es un empujón en mi carrera y en lo que va a ser mi futuro en la pastelería”.

También le dedicó un momento a Samanta. El rosarino destacó el esfuerzo de su compañera por haber participado de esa grabación tan dolorosa para ella. Y concluyó: “También quiero agradecer a toda la gente que nos bancó estos cuatro meses increíbles que tuvimos. Que se queden con esto, con lo bueno y lo hermoso que se vio en el programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros vivir este sueño tan increíble”.

Cuando parecía que todo había terminado, Samanta pidió la palabra nuevamente y le habló al campeón: “Quiero felicitarte porque te lo merecés, de todo corazón te lo digo. Pasaron un montón de cosas pero no me importa, solo importan nuestros sueños. Lo cumpliste y quiero desearte lo mejor del mundo porque sé que vas a ser un pastelero”. Damián sonrió y le respondió: “No me cabe la menor duda de que vos también porque lo demostraste”.

Con un choque de codos se le dio el cierre al programa. Un símbolo de todo lo que ocurrió desde que se grabó el reality hace un año: los participantes que fueron eliminados, las tortas increíbles que fueron creadas en aquella carpa, un escándalo impensado que provocó una drástica decisión de parte del jurado, el nacimiento de la hija de la conductora... Y una pandemia que lo cambió todo. (Teleshow)