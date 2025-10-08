La presente medida dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), está vinculada a una causa que tuvo su origen el 22 de enero del corriente año, a partir del hallazgo de 359 kilogramos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza encontrados en el interior de una avioneta que debió aterrizar de emergencia en la localidad de Ibicuy, en el sur entrerriano.

Dicha aeronave con matrícula boliviana adulterada, venía volando desde el Estado Plurinacional de Bolivia y entre sus pasajeros se encontraban la sospechosa (una famosa ex reina de la belleza en su país de origen) y el piloto, pareja de la modelo y sindicado como un reconocido narco brasileño, ambos detenidos en esa oportunidad por la Policía de Entre Ríos.

Asimismo, luego de efectuarse algunas averiguaciones, se logró determinar que la mujer era la hija de un poderoso jefe de un cartel narco en Bolivia. Sin embargo, después de iniciarse el correspondiente proceso judicial, las autoridades lograron establecer una vinculación directa de la causante con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, con presencia operativa en al menos cuatro países sudamericanos.

Dicha estructura internacional era liderada por un ciudadano peruano, identificado como José Alberto García Nazario, sindicado como el principal articulador logístico del grupo. Por otro lado, también se pudo establecer que aquella avioneta había sido adquirida tanto por el padre de la modelo boliviana como así también por su hermano, dos sujetos con frondosos antecedentes penales internacionales.

En cuanto al operativo de referencia, en las últimas horas y acorde a la nueva legislación vigente, la DNM ordenó al personal de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA que concreten su respectiva expulsión hacia su país natal.

Dada a la peligrosidad del entorno delictivo que rodea a la involucrada, se conformó para el desplazamiento un dispositivo de seguridad especialmente reforzado para la ocasión. En ese sentido, los federales custodiaron y trasladaron a la acusada hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, desde donde partieron hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra para ponerla a disposición de las autoridades judiciales de ese país.

Fuente: ElOnce Digital