Así despiden a Maradona en Nápoles

"Todos esperan nuestras palabras. Pero, ¿qué palabras podemos usar para un dolor como el que estamos experimentando? Ahora es el momento de las lágrimas. Luego vendrá el momento de las palabras", postearon en la cuenta oficial de Twitter.

Embed Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Un 30 de junio de 1984, comenzó la historia de amor entre Diego y los napolitanos. Fueron siete años, 259 partidos y 115 goles, los que la sellaron.

Pese al brote de Covid-19 y al toque de queda en Italia, los ciudadanos napolitanos salieron a llorar la muerte de Diego.

Embed Nápoles ahora. Todo la tristeza del mundo. Gracias por todo Diego. pic.twitter.com/gwi5a9IBv4 — Claudio Villarruel (@Villarruel_clau) November 25, 2020

Todos llevaban barbijo puesto y acercaron ramos de flores y velas a distintos monumentos que existían en la ciudad previamente. También se crearon algunos nuevos en distintos puntos de la ciudad.

Mientras algunos lloran, otros le rinden tributo con canticos en homenaje: "Oh mamá, mamá, mamá, oh mamá, mamá, mamá, sabés por qué me late el corazón, he visto Maradona, he visto Maradona, eh, mamá, enamorado estoy!"