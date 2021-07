Así era la casa en la que murió Maradona: "Lo duchaban con una manguera, parado"

En Arriba Argentinos mostraron un archivo fotográfico de la casa en la que pasó los últimos días Maradona, que forman parte del expediente judicial. “El abandono que sufrió Maradona tiene que ver con cómo vivía, tiene que ver con la casa”, comenzó diciendo Marcelo Bonelli, mientras en pantalla estaban las fotos del lugar.

Aportando al relato, Pablo Gravellone agregó: “El testimonio fotográfico es muy fuerte. Esta es la casa en Tigre, casa que se utilizó para la externación. La Clínica Olivos no lo recomendó, decía que había que llevarlo a un instituto especializado, pero la familia decidió trasladarlo a esta casa y Maradona vivió de esta manera”.

Indignado, Bonelli continuó desarrollando la información, con opiniones personales contundentes: “El dormitorio de Maradona estaba en el último lugar de la casa. Para llegar ahí, había entre 8 y 10 metros. Los asistentes estaban a esa distancia. Era imposible escucharlo... Esta es la prueba del abandono, porque vivía en el peor lugar de la casa, en condiciones mínimas y en una actitud denigrante".

casa maradona 1.jpg

"Antes de la cocina estaba el bañito que utilizaban para bañarlo. Al final de todo estaba donde dormía Maradona, donde pasó las últimas 72 horas, porque prácticamente no se levantó de la cama cuando había síntomas claros de que estaba sufriendo un edema pulmonar. Lo dejaron morir", prosiguió el conductor, analizando al detalle las fotos.

Centrando su mirada en uno de los baños más precarios de la casa, Bonelli amplió: “Entre el 11 de noviembre y el 25 de noviembre, fecha en la que falleció, se habría bañado una sola vez, en un toilette, pardo. En el toilette no entraba Diego, lo sacaron al pasillo y lo bañaron ahí, según el testimonio de la gente que convivía con Diego. Este no era el baño que utilizaba él, era un toilette de recepción, que no tenía ducha y la improvisaron con una manguera. La conectaron al lavatorio y lo ducharon, por lo menos, una vez. Diego no entraba ahí. Lo duchaban con esta manguera, parado, porque el baño era muy chiquito y lo sacaban. Era una cuestión denigrante, sin privacidad”.

casa maradona 2.jpg

Antes de concluir con el recorrido íntimo del lugar donde falleció el Diez, el periodista agregó: “El lugar donde dormía Maradona había funcionado como un playroom para los anteriores inquilinos. Era un lugar cerca de la cocina, cerca del lavarropas, donde podés guardar cosas viejas. Ni siquiera era un dormitorio de servicio porque no tenía baño. Ahí está la cama, donde murió Diego Armando Maradona, y el baño ortopédico, le pusieron el más barato del mercado”.