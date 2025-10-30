La Policía de Entre Ríos trabaja en una ruta rural del departamento Tala donde este miércoles un vecino encontró una bolsa con restos humanos que se sospecha podrían pertenecer al chofer Martín Palacio, presunta víctima de homcidio por parte de Pablo Laurta.

El Jefe de la Departamental de Tala confirmó que en la tarde del miércoles un vecino alertó por el hallazgo de restos óseos en un camino rural a 15 kilómetros de la ciudad de Rosario del Tala. Eran restos óseos incompletos con forma similar a la de un cráneo humano, junto a otros huesos que serían de un brazo y una mano, entre otras piezas.

Puede interesarte

Canal 9 Litoral estuvo presente en el lugar, donde efectivos policiales trabajan en la recolección de los restos para su análisis forense y en el rastrillaje de la zona. Se trata de la ruta provincial 15, a unos 15 kilómetros de Rosario del Tala y a 10 del paraje Sauce Norte.

“En principio, guardan similitud con restos humanos. Se halló un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y otros restos compatibles con un antebrazo y una mano”, señaló el funcionario policial Pedro Silva.

Tras el hallazgo, se inició un operativo de rastrillajes en la zona con bomberos y personal especializado. En el lugar trabajó Policía Científica y personal de la justicia para determinar los detalles. No se descarta que pueden pertenecer a Martín Palacio, el chofer asesinado por Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba.

El comisario adelantó que no había pedido de localización de ninguna persona en el Departamento, por lo que todos los indicios apuntan a que podría tratarse del chofer.

El hallazgo ocurrió en la tarde de este miércoles. Un vecino avisó a la Policía que ciruclaba por la ruta 15 desde Rosario del Tala hacia Sauce Norte y habría observado una bolsa negra de plástico y al lado restos que podrían ser humanos.

“Fue en la zona de la Ruta Provincial 15 camino a Sauce Norte, a unos 15 kilómetros de la ciudad. Es una zona descampada, donde no hay viviendas”, dijo Silva.

Todos los restos serán trasladados al Departamento de Medicina Forense en Paraná para continuar con los peritajes e intentar determinar su identidad

Fuente: Ahora