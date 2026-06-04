El gualeguaychuense ganador del Martín Fierro al maquillador del año inaugurará su nuevo estudio profesional en un edificio en plena calle Corrientes.

Gervasio Larrivey venía mostrando casi el paso a paso del desarrollo de su nuevo espacio de trabajo y, a horas de su inauguración oficial, decidió compartir algunas fotos en sus redes sociales como adelanto para sus seguidores.

En la imágenes, se pueden ver sillones de color natural y una mesa ratona con una imponente vista a la calle de los teatros. Además, se aprecian estaciones de maquillaje para las alumnas que vayan a formarse con el reciente ganador del Martín Fierro.

El profesional de los brillos y el color anunció recientemente que el año que viene inaugurará un estudio en Gualeguaychú, lo que genera mucha expectativa en el rubro local.