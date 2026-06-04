MIRÁ LAS IMÁGENES
Así es el estudio de maquillaje que va a inaugurar Gervasio Larrivey en plena calle Corrientes
El gualeguaychuense ganador del Martín Fierro al maquillador del año inaugurará su nuevo estudio profesional en un edificio en plena calle Corrientes.
Gervasio Larrivey venía mostrando casi el paso a paso del desarrollo de su nuevo espacio de trabajo y, a horas de su inauguración oficial, decidió compartir algunas fotos en sus redes sociales como adelanto para sus seguidores.
En la imágenes, se pueden ver sillones de color natural y una mesa ratona con una imponente vista a la calle de los teatros. Además, se aprecian estaciones de maquillaje para las alumnas que vayan a formarse con el reciente ganador del Martín Fierro.
El profesional de los brillos y el color anunció recientemente que el año que viene inaugurará un estudio en Gualeguaychú, lo que genera mucha expectativa en el rubro local.