Pablo Lauta se encuentra alojado sólo en una celda en la Unidad Penal N°9 en Gualeguaychú, a la espera de ser trasladado a Córdoba para declarar por el doble femicidio contra su expareja Luna Giardina y exsuegra Mariel Zamudio.

El también acusado de asesinar al Martín Sebastián Palacio, al Norte de Entre Ríos, se encuentra sólo en una habitación con una cama, mientras que, en otro lugar contiguo, está baño que cuenta un inodoro, una ducha y un lavatorio.

El acusado aguarda ser trasladado a la provincia de Córdoba para declarar por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

