VIDEO
Así es la celda en la UP9 donde el doble femicida y asesino Pablo Laurta espera ser trasladado a Córdoba
El acusado llegó este viernes a Gualeguaychú, proveniente de Concordia, y quedó alojado en la Unidad Penal N°9 Colonia El Potrero.
Pablo Lauta se encuentra alojado sólo en una celda en la Unidad Penal N°9 en Gualeguaychú, a la espera de ser trasladado a Córdoba para declarar por el doble femicidio contra su expareja Luna Giardina y exsuegra Mariel Zamudio.
El también acusado de asesinar al Martín Sebastián Palacio, al Norte de Entre Ríos, se encuentra sólo en una habitación con una cama, mientras que, en otro lugar contiguo, está baño que cuenta un inodoro, una ducha y un lavatorio.
El acusado aguarda ser trasladado a la provincia de Córdoba para declarar por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Con información de NA.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar