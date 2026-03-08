La Selección argentina estrenará su vestimenta suplente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la Finalissima ante su par de España, generando preocupación en los fanáticos ya que la ´Albiceleste´ nunca salió campeón con un uniforme alternativo.

El seleccionado de Lionel Scaloni estrenará ante España su segundo equipo para la Copa del Mundo, un uniforme absolutamente negro con detalles blancos y azules, como se había filtrado hace ya un tiempo en las redes sociales.

La gran final entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa está agendada para el 27 de marzo en el estaido de Lusail, en Qatar, aunque se realización está en duda desde hace una semana debido al estallido de la guerra entre Estados Unidos e Isral contra Irán en Medio Oriente, que desde su inicio no ha dejado de escalar e involucrar más países de la región.

Si bien la revelación de esta camiseta es algo que las selecciones deben hacer con un tiempo de antelación al inicio del certamen intercontinental, lo cierto es que la estadística de la ´Albiceleste´ vistiendo la camiseta suplente en finales, no favorece a la Argentina ya que siempre salió campeón utilizando el tradicional manto celeste y blanco.

En el total de su historial como selección, la Argentina disputó tan solo dos finales vistiendo la camiseta suplente y ambas fueron mundiales, tanto en Italia en 1990 y en Brasil en 2014. En ambas finales, la ´Albiceleste´ vistió de azul, cayó por 1-0 y ante el mismo rival: Alemania.