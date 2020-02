Así escrachó Noelia Marzol a un seguidor que le mandó fotos de su miembro

Aún hay quienes piensan que la imagen sexy de una mujer los avala para dejarle un mensaje ordinario o manifestarse de la misma manera. Pero los tiempos están cambiando y el silencio terminó. Sol Pérez es una abonada a poner frenos en las redes sociales. En las últimas horas, fue Noelia Marzol la que frenó a un seguidor que le escribió por mensaje directo en Instagram y que acompañó su comentario con una foto de su miembro erecto.

noelia 01.jpg

"Qué linda que estabas ayer en la obra (Sex) Primera vez que iba y es algo distinto. Sos una bomba", escribió el tal Nicolás. "¿Cómo te trata el lunes? Buen día", agregó. En la misma conversación, el hombre publicó la foto de su miembro y puso: "Así me ponés con tus fotos". Una frase conocida entre las denunciantes de Juan Darthés.

Recordemos que tanto Calu Rivero (Dignity), como Anita Coacci, Natalia Juncos y hasta Thelma Fardín coincidieron en que el "modus operandi" del actor era decirles "mirá cómo me ponés" durante su acoso o abuso. Esa frase, que ninguna olvidará, fue el puntapié inicial para la creación del hashtag #MiraComoNosPonemos, un grito 2.0 al machismo.

noelia 02.jpg

"Tuve una conversación muy larga con este sujeto... Intenté explicarle varias cosas, pero entiende. ¿Alguien me ayuda? @nicosciorilli, la conversación completa me la guardo. Pero si insiste la publico también", advirtió Marzol en la historia, a la vez que tapó la imagen en cuestión. Luego, en otra publicación añadió: "No aprenden más muchachos".

noelia 03.jpg

Por último, Marzol compartió el mensaje que le realizó una seguidora, quien le contó que ya había tenido problemas con ese hombre. "A mí me pasó algo parecido con ese sujeto. Hace un tiempo hice match en Tinder y cuando me agregó al Instagram, lo primero que hizo fue mandarme foto de su miembro e insistía con tener conversaciones eróticas cuando ni lo conocía". "¡Espero que ahora haya aprendido algo!", sentenció Noelia, esperando que el escrache haya logrado poner en su lugar al tipo.