De cara al inicio del Mundial Maratón de Canotaje 2026, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones ideales para las competencias que se desarrollarán sobre el río Gualeguaychú a lo largo de los primeros días de la semana.

Para este lunes 19 de octubre, en la jornada inaugural del torneo, se prevé un día favorable para las actividades al aire libre. La temperatura mínima será de 7,1°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 21,2°C por la tarde. El cielo se mantendrá despejado en las primeras horas, con vientos del noreste a velocidades de hasta 19,8 km/h.

Las buenas condiciones meteorológicas continuarán durante el martes 20 y el miércoles 21, con marcas térmicas agradables, baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados, lo que garantizará un escenario óptimo tanto para los palistas en el agua como para el público en la Costanera.