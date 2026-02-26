River recibirá este jueves a Banfield, por la séptima fecha del Torneo Apertura, en un encuentro que estará marcado por la despedida de su director técnico Marcelo Gallardo.

De cara a este cruce, en el que intentará cortar con la seguidilla de derrotas en el torneo local, el “Muñeco” ya tendría definido su último 11 titular.

En el arco estará Santiago Beltrán, quien viene teniendo mucho rodaje en este Torneo Apertura y poco a poco podría afianzarse como el titular en lugar de Franco Armani.

En la defensa aparece una de las pocas incógnitas, ya que se disputan un lugar en la zaga central el chileno Paulo Díaz y Lautaro Rivero. El otro defensor central será Lucas Martínez Quarta, mientras que en los laterales estarán Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Por otra parte, en la mitad de la cancha dirán presente Aníbal Moreno, Fausto Vera, Santiago Lencina y Tomás Galván.

En lo que respecta al ataque, Sebastián Driussi tiene un lugar asegurado, aunque todavía no está confirmado si su compañero será Facundo Colidio o Joaquín Freitas.

La gran novedad, o tal vez no tanto, pasa por Maximiliano Salas, quien estará nuevamente en el banco de suplentes. El “Pizzero”, por el que River le pagó una fortuna a Racing a mediados del 2025, viene teniendo un año muy flojo y es uno de los principales apuntados por el hincha debido a su bajo nivel.

Actualmente, el “Millonario” marcha 11° en la Zona B con solo siete puntos y no estaría clasificando a los playoffs.

La posible formación de River para recibir a Banfield en la despedida de Gallardo.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas. DT: Marcelo Gallardo.

