Hace varios días que Wanda Nara volvió a posicionarse en el epicentro del espectáculo. En medio de las idas y vueltas con el padre de sus hijas, Mauro Icardi, y las declaraciones de L-Gante en su contra, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) decidió hacerse un lado. En un intento de llevar un poco de calma a su vida, decidió quedarse en su lujosa casa en el Barrio Cerrado Santa Bárbara, Nordelta, y disfrutar de la naturaleza. En ese marco, compartió cómo fue el comienzo de su mañana.

“Mi casa. Buenos Aires. 7 am”, escribió Wanda junto a un video que filmó desde la entrada de su baño hasta el interior de este. En este clip, la modelo no solo mostró la lujosa habitación de su propiedad, que cuenta con varios artículos de alta gama como un enorme hidromasaje, dos lavamanos de cristal y un gran espejo, sino también el exterior de la propiedad. Desde el amplio ventanal se pudieron apreciar las gigantes piscinas de su patio como los enormes lagos que rodean el lugar.

A su vez, la presentadora se lució ante la cámara mientras vestía un traje de ropa interior de dos piezas. Con su larga cabellera suelta y a cara lavada, la hermana de Zaira Nara compartió cómo fue su despertar a solas. Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que mostró el interior de su propiedad. En junio pasado, ella y su familia decidieron pasar un momento íntimo, lejos de la cotidianeidad de la ciudad, y aprovechó para compartir todos los detalles del inmueble. “Buen día. Sí, seré conservadora. Esta casa la tengo hace 15 años. Cada vez más linda la tengo”, expresó mientras disfrutaba de la visita de su círculo cercano en ese entonces.

En cuanto al clip de este martes por la mañana, la soledad de la conductora captó la atención de sus seguidores. En los últimos días, ella y Mauro se mostraron bastante unidos y compartiendo sus rutinas diarias ante sus fanáticos. Si bien en junio ella había anunciado el fin de su relación meses atrás, lo cierto es que la pareja sembró la incertidumbre con sus actitudes, en especial al compartir la misma vivienda y las visitas del futbolista a los estudios de grabación del certamen culinario.

Sin embargo, la paz que dejó entrever la modelo se dio luego de su fuerte encontronazo con otra figura recurrente en su vida, L-Gante. A lo largo de sus problemas conyugales, Wanda encontró en el cantante de 24 años una amistad y, en medio de esta surgieron varios rumores. Si bien algunas versiones apuntaban a que mantenían una relación romántica, ella se encargó de desmentirlas. Entre ambos parecía haber una cordialidad, pero el compositor le lanzó varios palitos en su paso por el ciclo de Susana Giménez y, tan solo un día más tarde, la propia Wanda salió a responder.

El lunes por la noche, un móvil de LAM (América) la interceptó desde su vehículo. Ella se mostró contundente y aseguró: “Nunca tuvimos nada. Somos amigos y trabajamos juntos, pero nunca hubo nada sentimental entre nosotros”. Sosteniendo esa misma línea, Nara detalló: “Nos conocimos cuando hicimos cosas juntos, y siempre nos fue muy bien. Hoy mismo, cuando venía en el auto, estaba escuchando el tema que hicimos”.

Sosteniendo esa misma línea, agregó: “Para mí, eso es lo importante, el trabajo. Capaz me levanté un poco enojada, pero ya está, soy olvidadiza”. A la par, dejó en claro que entre ellos no hubo lugar para el romance ni las relaciones íntimas. “Nunca tuvimos sexo, jamás. Yo no soy una persona que lo hace ocasionalmente con alguien con quien no tengo nada. Nunca lo hice en mi vida”, lanzó con un tono tajante.